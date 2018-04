Nieuwe manier van boekhouden brengt Value8 dikke winst

Value8, het beursgenoteerde investeringsfonds van voormalig beleggersvoorman Peter Paul de Vries, heeft een recordjaar achter de rug. Dat komt vooral door een andere manier van boekhouden, schrijft het FD. Door de omzet en winst van zijn deelnemingen niet meer te consolideren, maar die deelnemingen tegen ‘fair value’ te waarderen, had Value8 vorig jaar een meevaller van €18,7 miljoen.

In 2017 kwam de nettowinst uit op €21,2 mln, aldus de Bussumse investeringsmaatschappij woensdag in een persbericht. Stukken beter dan in 2016, toen Value8 in de rode cijfers dook. En het is vier keer zoveel als de jaarwinsten die Value8 over 2014 en 2015 rapporteerde. Beleggers reageerden enthousiast. Vorig jaar overschreed Value8 de wettelijke deadline voor het indienen van zijn jaarrekening, voorzien van handtekening van de controlerend accountant, met bijna zeven maanden.