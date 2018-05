Diligentialezing VEB over rol accountants en auditcommissies

Wat wordt er van accountants en auditcommissies verwacht en hoe hebben de verwachtingen over de invulling van de rol van de accountants en auditcommissies zich de afgelopen decennia ontwikkeld? De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) geeft tijdens haar negende Diligentialezing antwoorden op deze vragen.

De antwoorden op deze vragen worden tijdens deze lezing gegeven door:

Prof. Mr. Steven Hijink, hoogleraar jaarrekeningenrecht en advocaat bij Stibbe, bespreekt het juridische kader en zijn ervaringen op dit vlak

Mr. Richard de Haan, advocaat bij Allen & Overy, en Mr. Jan Garvelink, advocaat bij Blaisse, zijn de referenten van deze dag en dragen zorg voor enkele kritische kanttekeningen tijdens de paneldiscussie.

Naast de technische juridische ontwikkelingen, zullen de sprekers aandacht schenken aan de maatschappelijke tendensen. Kunnen accountants en auditcommissies de toebedachte rol waarmaken? Waarom wel of niet? Of is er sprake underperformance? Verwacht de maatschappij teveel van ze?

Locatie: Theater Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag

Programma

15:00 – 15:30 uur: Ontvangst

15:30 – 15:40 uur: Woord van welkom door Paul Koster, directeur VEB

15:40 – 16:20 uur: Voordracht door Steven Hijink, advocaat en hoogleraar jaarrekeningenrecht

16:20 – 16:50 uur: Pauze

16:50 – 17:40 uur: Zaaldiscussie met Richard de Haan en Jan Garvelink onder leiding van Paul Koster

17.40 – 19.00 uur: Afsluiting en aangeklede borrel

Aanmelden

Geïnteresseerde accountants kunnen zich bij de VEB aanmelden via diligentialezing@veb.net. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.