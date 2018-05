Praten over hoge werkdruk oké, maar wel anoniem

Jonge accountants die bijna bezwijken onder de werkdruk durven daar niet met naam en toenaam voor uit te komen. Dat blijkt uit een rondgang van het FD naar aanleiding van een onderzoek van Marlies de Vries, onderzoeker bij Nyenrode Business Universiteit, en Bas Herrijgers van NBA Young Profs.

Meerdere accountants van onder de 35 die mee zouden werken aan een achtergrondverhaal over werkdruk en dreigende burn-out lieten weten dat ze hun ervaringen wel willen delen, maar dan anoniem. ‘Klagen over de werkdruk hoort er hier niet bij’ zegt een 25-jarige accountant van een Big Four kantoor in de krant.

Uittocht

Volgens de onderzoekers dreigt een uittocht van jonge accountants uit de controlepraktijk, met als belangrijkste redenen de hoge werkdruk, de bedrijfscultuur, de regel-tsunami en het ‘up or out’-systeem bij promoties. ‘De hoge werkdruk is bekend, maar wij bespreken het niet met elkaar’, zegt een andere 25-jarige accountant van een Big Four kantoor. Een 23-jarige accountant van een middelgrote firma beweert dat de werkdruk voortkomt uit ‘de drang om de klanten een plezier te doen’, iets wat ook de onderzoekers beschrijven. De kwaliteit van controles zou daar onder lijden. Sommige accountants opperen dat de werkdruk bij de Big Four hoger is dan bij middelgrote of kleine organisaties, hetgeen onderbouwd wordt door de cijfers uit het onderzoek.

Herkenbaar beeld

In de krant en elders reageren kopstukken uit de accountancy. ‘Een heel herkenbaar beeld’, schrijft Rob Lelieveld, managing partner van de accountantspraktijk van EY, op zijn LinkedIn-profiel. De NBA ziet het Nyenrode-rapport als ‘een belangrijk signaal dat de balans werk-privé van jonge accountants meer aandacht behoeft.’ Anneke van Zanen, bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk, stelt vast dat de sector met de hoge werkdruk worstelt. ‘Ik zal in ieder geval nooit de opdracht uitvaardigen dat mensen hier zestig uur per week moeten werken. Bij mij staat het gezin op één, en dan komt pas het werk.’ BDO heeft laten weten te zijn gestart met een kwaliteitsprogramma met werkdruk als één van de centrale thema’s.