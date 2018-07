Van de Kar & Veraart legt zich niet neer bij uitspraak Accountantskamer

Van de Kar & Veraart is een crowdfundactie gestart om financiële steun te krijgen voor een eventuele hoger beroepszaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Als het kantoor voldoende middelen bij elkaar weet te krijgen gaat het in beroep tegen de uitspraak van de Accountantskamer van afgelopen vrijdag, meldt Leon van de Kar.

De Accountantskamer leek vrijdag uit te spreken dat toetsers en bestuurders het bij het verkeerde eind mogen hebben als het gaat om reguliere kwaliteitstoetsing. Van de Kar & Veraart kwam in 2014 niet door de reguliere kwaliteitstoetsing. De namens de NBA uitgevoerde toetsing werd vervolgens door het CBb van tafel geveegd omdat de toetsing kwalitatief onder de maat was. Na een mislukte schikking tussen het kantoor en de NBA volgt een nieuwe megazaak bij de Accountantskamer, waarbij Van de Kar & Veraart toetsers, leden van de commissie van beroep, NBA-bestuursleden, vaktechnische specialisten onder anderen onjuiste beslissingen, belangenverstrengeling, en een doofpotcultuur verwijt.

‘Afschaffing WTA voor accountants die optreden namens de NBA’

Het kantoor haalde vrijdag bakzeil, maar legt zicht daar voorlopig nog niet bij neer. “Dit betekent dat kantoren die zijn benadeeld doordat accountants die optreden namens de NBA in strijd handelen met wet- en regelgeving geen tuchtklachten meer in hoeven te dienen tegen deze accountants. Deze klachten worden door de Accountantskamer ongegrond verklaard”, licht Van de Kar toe. Door de uitspraak wordt de Wet Tuchtrechtspraak Accountants de facto afgeschaft voor accountants die optreden namens de NBA, stelt het Roosendaalse accountantskantoor.

Willekeur

“Wij verzoeken accountants die willen helpen een eind te maken aan de nog steeds voortdurende willekeur bij het toetsen van accountantskantoren om ons financieel te steunen bij het in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Een groot aantal van de onderwerpen die in onze tuchtklachten zijn behandeld, zijn voor alle accountantskantoren die getoetst worden van belang. Het succes van onze crowdfund actie bepaalt of wij in hoger beroep gaan”, meldt Leon van de Kar.

Een financiële bijdrage kan worden gestort op bankrekening NL24 RABO 0326 6249 10 ten name van Derdenrekening deskundigensupport.