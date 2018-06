Van de Kar & Veraart: Nul op rekest bij Accountantskamer

De klachten die Accountantskantoor Van de Kar & Veraart vorig jaar bij de Accountantskamer heeft neergelegd inzake de afloop van de reguliere kwaliteitstoetsing van het kantoor zijn door de Accountantskamer ongegrond verklaard. Toetsers en bestuurders mogen het bij het verkeerde eind hebben. Dat lijkt in het kort de toon van de uitspraak van de Accountantskamer.In totaal diende het kantoor tegen 26 betrokkenen (toetsers, leden van de commissie van beroep, NBA-bestuursleden, vaktechnische specialisten) klachten in vanwege onjuiste beslissingen, belangenverstrengeling, doofpotcultuur e.d. Alle klachten tegen de betrokkenen worden door de Accountantskamer ongegrond verklaard. Toetsers en bestuurders mogen ongelijk hebben, dat is de conclusie die de Accountantskamer vanochtend trok in het vonnis zoals dat vanochtend door Accountantskamervoorzitter Michiel Werkhoven werd uitgesproken. Daar zit volgens hem wel een mits bij: ‘Toetsers mogen een standpunt innemen. Tenzij zij weten dat ze fout zitten.’

The right to be wrong

Daarmee kiest de Accountantskamer voor een principiële uitspraak. Het kantoor in kwestie is in eerste instantie niet goed gekeurd. Dat leidt tot door het kantoor aangespannen procedures bij het CBb. Daar krijgt het kantoor gelijk. De namens de NBA uitgevoerde toetsing wordt door het CBb van tafel geveegd. De toetsing was kwalitatief onder de maat. En moet opnieuw. Blijkbaar is het daarmee voor de Accountantskamer afgedaan. Toetsers mogen een standpunt innemen. Los van het feit of dat standpunt nu wel of niet juist en terecht is. Tenzij willens en wetens een verkeerd en/of onjuist standpunt wordt ingenomen. Tegen zo’n standpunt en een beslissing van toetsers is een beroepsprocedure mogelijk. Van de Kar en Veraart zijn die weg ook ingegaan en hebben bij CBb hun gelijk gehaald en gekregen. De toetsing is van de baan. Het systeem van checks en balances – tegen formele beslissingen kan een kantoor in bezwaar en beroep gaan – werkt. Zo lijkt de redenering van de Accountantskamer.

Geschiedenis

De toetsing van het kantoor van Van de Kar & Veraart is een lang verhaal. Een verhaal van toetsers die hun werk niet goed doen en wiens oordeel uiteindelijk door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van tafel wordt geveegd en een schikkingsvoorstel in 2017 van € 30.000 richting het kantoor door de NBA.

Het kantoor gaat daar niet in mee en komt uiteindelijk en komt uiteindelijk met een megalijst van 64 verwijten tegen 26 betrokkenen rond de toetsingen en binnen en buiten de NBA, die 3 november 2017 bij de Accountantskamer werden behandeld.

Blijft nu wel de vraag over hoe en welke lessen de NBA leert uit deze procedures. Enerzijds mag een kantoor er niet automatisch vanuit gaan dat wanneer zij in 2008 onder het oude NOvAA-regime zijn goedgekeurd er automatisch van uitgaan dat een kantoor dan 6 jaar later wel weer goedgekeurd zal worden. Anderzijds ligt er een overduidelijke uitspraak van het College van Beroep voor Bedrijfsleven: De toetsingen worden de facto vernietigd! Het schikkingsvoorstel van de NBA duidt er ook al op dat ‘men’ binnen de NBA toch wel nattigheid voelt. Einde 2015 wezen Full Finance, NOVAK en Auxilium er al op dat er wel wat aan te merken valt op de kwaliteit van de toetsers en de toetsingen. Blijkbaar is er niet altijd een goede match en voldoende kennis van met name de MKB-kantoren bij sommige toetsers. Uitdagingen waar de NBA invulling aan mag gaan geven zodat ongelukken bij toetsingen zoals die bij Van de Kar & Veraart zijn voorgekomen niet meer plaats vinden. En dat de checks and balances ook binnen de NBA-gremia goed functioneren. FH

