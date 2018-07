MKB-kredietcoach lanceert de Ondernemingsakte

Ondernemers die de continuïteit van onderneming van de onderneming goed willen regelen in het geval zij te maken krijgen met persoonlijke calamiteiten kunnen vanaf nu terugvallen op de Ondernemingsakte. Daarmee creëert hij rust en zekerheid voor iedereen die zakelijk betrokken is bij zijn bedrijf. In de Ondernemingsakte legt de ondernemer onder andere vast wie zijn bedrijf mag vertegenwoordigen in geval hij wegvalt door bijvoorbeeld een calamiteit als een ongeval of overlijden. Daarnaast legt hij met de Ondernemingsakte allerhande praktische documenten en informatie vast die van belang zijn in het geval zich een calamiteit voordoet. Denk daarbij ook aan hele praktische zaken als wachtwoorden en pincodes.

Bespreekbaar maken

Bert Duurland van MKB-kredietcoach: ‘Een persoonlijke calamiteit en zeker het langdurig of definitief wegvallen van een ondernemer is niet iets wat je snel bespreekbaar maakt. De Ondernemingsakte helpt de adviseur en de ondernemer bij het in kaart brengen van alle zaken die geregeld moeten zijn als zich een calamiteit voordoet. Het geeft de ondernemer rust als hij weet dat alles goed geregeld is voor zijn gezin, personeel en zijn klanten en leveranciers. De ondernemer kan in de Ondernemingsakte ook vastleggen wat zijn voorkeuren voor een eventuele overnamepartner zijn mocht het zover komen.’

Continuïteit

Marina van Rossum zelf MKB-kredietcoach heeft meegedaan aan de pilot van de Ondernemingsakte. ‘Mijn ervaring is dat ondernemers erg blij zijn als ik het onderwerp continuïteit bij persoonlijke calamiteiten ter sprake breng. Ze voelen toch een zekere verantwoordelijkheid om hun zaken goed te regelen en de Ondernemingsakte is hiervoor een praktische tool. In de praktijk blijkt het ook een mooie aanvulling op het levenstestament. Ik heb zelfs al notarissen gesproken die er meer over willen weten. En niet onbelangrijk: het levert kwalitatief betere omzet op.’

Jan Wietsma initiatiefnemer van MKB-kredietcoach: ‘De Ondernemingsakte sluit aan bij onze visie dat de MKB-kredietcoaches staan voor het borgen van een financieel robuuste toekomst van de ondernemer. Daarin onderscheiden zij zich van veel andere accountants en adviseurs. De komende tijd lanceren we meer producten die de MKB-kredietcoach kan inzetten in zijn adviespraktijk om verder invulling te geven aan het zorgen en borgen van de financiële stabiliteit voor de ondernemer. Ondernemers zijn immers hardwerkende mensen die het verdienen om een adviseur met oog voor de toekomst te hebben.’

De Ondernemingsakte is exclusief verkrijgbaar bij de MKB-kredietcoaches.