Salarisonderzoek SRA weer van start

De SRA gaat weer van start met het jaarlijkse Salarisonderzoek. Aanmelden voor deelname kan tot 14 september.

Het onderzoek is volgens de SRA met gegevens van ruim 9.000 medewerkers en vennoten van Nederlandse accountants- en belastingadvieskantoren het grootste en meest betrouwbare van de branche. De gemiddelde start- en eindsalarissen voor het personeel van MKB-accountantskantoren worden in beeld gebracht voor 50 verschillende functies. Het onderzoek is uitgesplitst naar kantoorgrootte en regio. In het medewerkersgedeelte staan onder meer de gemiddelde aanvang- en eindsalarissen, gemiddeld betaalde salarissen, gemiddelde leeftijden van medewerkers en gemiddelde uurtarieven en declarabele uren. Vennoten krijgen in een apart rapport inzicht in de gemiddelde leeftijd, arbeidsbeloning, de verwachte winst en de rente beschikbaar gesteld kapitaal.

De resultaten verwacht de SRA in oktober bekend te maken. Aanmelden kan via www.sra.nl/salarisonderzoek.