OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te plegen en gelden wit te wassen. De schatkist is benadeeld voor circa 900.000 euro.

Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van informatie van de Belastingdienst. Uit een boekencontrole rees het vermoeden van een forse fraude, maar er waren nog veel onduidelijkheden: “De vraag was: wie heeft er nu gefraudeerd, hoe is er gefraudeerd en wie heeft er nu voordeel aan deze fraude gehad?” zei de officier van justitie. Het voordeel van de omzetbelastingfraude komt doorgaans bij de onderneming terecht. Maar wat als de onderneming op naam staat van iemand die als katvanger moet worden gezien en de gelden via andere rekeningen lopen? “In dit dossier wezen alle verdachten naar elkaar,” zei de officier.

Volgens het OM kunnen het bouwbedrijf en de voormalig eigenaar uiteindelijk worden gezien als de vermoedelijke hoofdverdachten. “De vrouwen hebben een meer ondergeschikte rol in het geheel gespeeld,” zei de officier. Uit het dossier komen vier methoden naar voren waarop vermoedelijk gefraudeerd werd. De voormalig eigenaar van het bedrijf zou voor tienduizenden euro’s aan privé uitgaven hebben geboekt op de zaak. Het ging bijvoorbeeld om onderhoud van de tuin bij drie woningen en de aankoop van een koelkast bij de MediaMarkt. “De fiscus is hierdoor circa 11.000 euro aan inkomsten misgelopen,” zei de officier. Vermoedelijk is daarnaast voor tonnen aan valse facturen in de bedrijfsadministratie geboekt. Ook zou er gedaan zijn of er geen BTW afgedragen hoefde te worden door te doen lijken of spullen werden doorverkocht aan andere ondernemers. Tot slot heeft de verdachte grote bedragen aan omzet via privérekeningen laten lopen. Hij gebruikte hiervoor de rekeningen van zijn vrouw en zijn ex. De vrouwen wisten dit, maar deden er niets aan om dit te stoppen. Sterker nog, ze wisten ook van de werkelijke reden, namelijk het afdragen van minder belasting, aldus het OM. Het totaal aan belastingnadeel is berekend op 904.027,94 euro.

Ernstige feiten

“En zo zijn de kluwen ontward,” zei de officier van justitie donderdag op zitting. “Uiteindelijk ontstaat een beeld dat het bedrijf er alles aan gelegen is om zo weinig mogelijk omzetbelasting af te dragen,” vervolgde hij. De voormalig eigenaar van het bedrijf profiteerde hier van met zijn gezin. “Voor een juiste belastinginning is het van belang dat de Belastingdienst moet kunnen beschikken over een juiste administratie. Het gaat wel om geld dat de maatschappij toebehoort,” zei de officier: “De fraude heeft daarnaast lange tijd voortgeduurd. De verdachte is bovendien zeer hardleers.” Voorafgaand aan het FIOD-onderzoek had de Belastingdienst al twee maal malversaties aangetroffen. “Strafverzwarend acht ik de geslepenheid van de fraude,” vervolgde de officier: “Het betreft niet ‘enkel’ het buiten de boeken houden van omzet of het onterecht ophogen van de voorbelasting. De administratieve verwerking lijkt er bijna op te zijn gericht om fraude te plegen.”

Mede daarom acht hij een gevangenisstraf van 20 maanden voor de hoofdverdachte op de plaats. Tegen de vrouwen eiste de officier ieder 12 maanden gevangenisstraf. Het bedrijf hoorde een boete van 400.000 euro – waarvan 150.000 euro voorwaardelijk – tegen zich eisen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM