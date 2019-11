Young Profs willen dat verdienmodel accountancy op de schop gaat

Het verdienmodel ‘gecontroleerde betaalt de controleur’ past niet meer bij het huidige tijdsgewricht. Dat vindt de achterban van de NBA Young Profs, blijkt uit eigen onderzoek. Maximering van de partnerbeloning en aanpassing of afschaffing van het partnermodel is voor de jonge professionals ‘niet onbespreekbaar’. Het verdienmodel is het nummer één onderwerp waarvan de jonge professionals hopen dat de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) de handschoen oppakt. Dat blijkt uit de reactie van de NBA Young Profs op het tussenrapport van de CTA.

Tegen meer wet- en regelgeving en scheiding controle- en adviespraktijk

De jonge professionals hebben de afgelopen tijd onderzoek uitgevoerd onder de achterban. Daaruit blijkt onder andere dat young profs niet hopen op een aanbeveling voor meer wet- en regelgeving vanuit de CTA, ook wordt een aanbeveling die leidt tot een verdere scheiding van de controle- en adviespraktijk zeer ongewenst geacht.

Partnermodel op de schop

Daarnaast richten de young profs zich vooral op het partnermodel. De jongeren hoopten naar eigen zeggen al dat de commissie de discussie over het partnermodel zou openen. ‘Een maximering van de partnerbeloning, aanpassing van het partnermodel of afschaffing van het partnermodel zijn voor young profs daarbij niet onbespreekbaar. […]

Uw commissie concludeert dat het niet mogelijk is om op basis van eerder uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek een uitspraak te doen over de haalbaarheid van de aanpassing van het huidige verdienmodel en de mogelijke effecten die dit teweeg brengt. Als young profs vinden wij dat het de commissie siert dat zij vanuit haar zorgvuldigheid tot een dergelijke conclusie komt. Tegelijkertijd vinden wij het jammer dat de commissie het momentum niet aangrijpt om de minister voor te stellen nader onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid tot invoering van een verdienmodel waarbij een einde komt aan de situatie dat de ‘controleur wordt betaald door de gecontroleerde’. Wij denken dat de potentiële positieve kracht van een dergelijke noviteit groot is, ook voor de innovatiekracht binnen de sector. Daarbij willen wij u erop wijzen dat de potentie van een belangenconflict, dat ontstaat als gevolg van het huidige verdienmodel, groter is bij niet-OOB’s. Dit als gevolg van het veelal ontbreken van een two tier board. Waar u pleit voor toepassing van innovatie binnen de accountancy (waar wij het van harte mee eens zijn), pleiten wij ook voor innovatie van uw kant. Dat u een en ander in het korte tijdsbestek van uw opdracht niet geheel kunt uitvoeren, begrijpen wij volledig. Maar wij hopen toch dat u innovatie van de sector op dit vlak wel wilt aanjagen met een passend advies.’