Snel blijft vasthouden aan kabinetsplan box 3

De aanpassing van box 3 vanaf 2022 die het kabinet heeft aangekondigd kan niet eerder worden doorgevoerd, stelt staatssecretaris Snel van Financiën. De staatssecretaris weerstaat daarmee druk van oppositie en coalitie om de omstreden heffing al eerder onder handen te nemen. De NOB gaf onlangs ook al aan geen beletsel te zien om het kabinetsplan eerder uit te voeren. Sterker nog: daar is volgens de Orde juridisch helemaal geen ruimte voor.

‘Er is nog een hoop te doen. Dit is het meest ambitieuze wat kan’, stelde Snel tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het Belastingplan 2020. Volgens de staatssecretaris moet er voor het benodigde wetsvoorstel nog veel worden uitgewerkt, moeten ICT-systemen worden aangepast en anti-misbruikbepalingen worden bedacht.

Kamer

CDA en VVD maken zich volgens Snel ten onrechte zorgen over de juridische houdbaarheid van de huidige wetgeving na de uitspraken van de Hoge Raad. Ook in alternatieven van GroenLinks en PvdA, zoals verhoging van de bestaande heffingvrije voet van bijna €31.000 per belastingplichtige en een hogere heffing voor grote vermogens, ziet Snel niets.

Kabinetsplan

Ongeveer 1,35 miljoen mensen betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. De eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld wordt belastingvrij. Bovendien gaan bijna een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen.

Bron: FD