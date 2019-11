Notaris uit ambt gezet om erfenis van 2 miljoen euro van klant

Het gerechtshof Amsterdam heeft dinsdag een notaris ontzet uit zijn ambt. Daarnaast legt het hof de notaris ook de maximale geldboete van € 20.750 op. De notaris trad namens enkele Zuid-Amerikaanse erfgenamen op in een grote internationale nalatenschap. Het ging daarbij om een vermogen van ruim 200 miljoen euro, waarvan onder meer een landgoed deel uitmaakte.

Constructie

De notaris ontwikkelde een constructie die hem uiteindelijk ruim 2 miljoen euro aan privévermogen opleverde, meldt justitie. Hij heeft daarover ook nog een conflict met de fiscus. Volgens de notaris was de opzet niet van tevoren al gericht op het vergroten van zijn eigen vermogen. Pas nadat de groep erfgenamen afstand had gedaan van een deel van hun erfenis (in de verwachting dat het landgoed niets dan schulden zou opleveren) bleef de notaris na verkoop van het landgoed zitten met de opbrengst. Die bleek uiteindelijk meer dan 4 miljoen euro te zijn. De notaris boekte zijn aandeel in die opbrengst (de helft) vanuit de door hem opgerichte stichting over naar privé, waarna de stichting werd ontbonden. De notaris opereerde samen met een door hem als financier ingebrachte kennis.

Zelfverrijking

Het hof rekent het de notaris zwaar aan dat hij met zijn optreden als notaris uiteindelijk zelf belanghebbende is geworden, waarmee hij zijn onpartijdigheid als notaris kwijtraakte. Volgens het hof heeft de notaris niet aannemelijk gemaakt dat de erfgenamen exact geweten hebben hoe een en ander is verlopen. Deze zelfverrijking levert de notaris uiteindelijk de zwaarst mogelijke tuchtrechtelijke maatregelen op: ontslag en het opleggen van de maximale boete. De uitspraak van het hof is bindend.