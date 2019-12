Aanhouding FIOD voor faillissements- en BTW-fraude

De FIOD heeft een 38-jarige man uit Bodegraven aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude. De woning van de man is doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De FIOD is het onderzoek gestart na een melding van een curator. De aangehouden verdachte was bestuurder van een autopoetsbedrijf dat in 2017 failliet is verklaard. Het vermoeden is dat de man niet voldaan heeft aan zijn administratie- en inlichtingenplicht in het faillissement.

Daarnaast wordt de man verdacht van belastingfraude. Hij zou verschuldigde omzetbelasting niet hebben opgegeven en verschuldigde loonheffing niet hebben afgedragen. Het gaat om een bedrag van ruim 90.000 euro.

Bron: FIOD