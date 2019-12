Omzet BDO wereldwijd 10% omhoog

BDO heeft het afgelopen boekjaar wereldwijd een omzetstijging geboekt van 10,1%. Daarmee zijn de inkomsten wat sterker toegenomen dan het jaar ervoor, toen de groei uitkwam op 8,3%.

Het boekjaar van BDO loopt van oktober tot oktober. De totale omzet is gegroeid tot 9,6 miljard dollar, ofwel € 8,5 miljard. De omzetgroei is gebaseerd op constante wisselkoersen; uitgedrukt in euro’s is de toename 12,8%. Het aantal werknemers is met 10% gegroeid or 88.120, verdeeld over 1.809 vestigingen. In de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten en Azië), bedroeg de omzetstijging 12,9%. Die regio is goed voor ongeveer een derde van de totale inkomsten. Audit & assurance is de grootste tak van sport bij BDO, al is het aandeel in de omzet gekrompen tot 42,4%. Advies- en outsourcingsactiviteiten nemen nu respectievelijk 21,2% and 15,4% van de totale omzet in beslag.

Nederland: meer dan 10% groei

De groei is bij BDO voor een groot deel te danken aan fusies en overnames, zoals de overname van cloud accounting-bedrijf Consolid8 in Australië en de fusie met Moore Stephens in het Verenigd Koninkrijk. In ons land werd volgens BDO een organische groei met meer dan 10% genoteerd. Dat is meer dan in het vorige boekjaar, toen de omzet met 2,7% toenam. BDO bezet in de top 30 van accountantskantoren de 5e plaats met een omzet van € 282 miljoen. In oktober werd nog Arteria Consulting overgenomen.

Bron: BDO