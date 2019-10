BDO neemt consultant Arteria over

BDO heeft overeenstemming bereikt over de overname van Arteria consulting. ‘Met deze overname verstevigen we onze positie in de publieke sector.’

Arteria, gevestigd in Hilversum, is een adviesbureau met circa 20 medewerkers dat zich richt op de Nederlandse zorgmarkt. ‘Het advieskantoor is in 2005 opgericht en heeft een significante footprint bij uiteenlopende zorginstellingen en koepelorganisaties in de zorg. Daarnaast kent de aard van de dienstverlening een sterk strategisch (organisatie)advieskarakter en een aanzienlijke technologiecomponent.’ BDO neemt alle aandelen over van Arteria en de medewerkers komen in dienst bij BDO. Martijn Mallie en Nico Baas, de oprichters van Arteria, worden partner binnen BDO Advisory.

Meer zorgsegmenten

BDO-bestuursvoorzitter Dick den Braber geeft aan dat de overname past binnen de ambitie om de positie in de publiekesectormarkt uit te breiden naar andere segmenten. ‘Daarnaast vergroten we met deze overname onze commerciële slagkracht en breiden wij ons dienstenportfolio uit. De kennis en achtergronden van de medewerkers van Arteria zijn divers en complementair aan de kennis in onze huidige praktijk.’ Volgens Mallie krijgt zijn bedrijf door de overname vooral de mogelijkheid klanten gerichter te kunnen bedienen, ‘bijvoorbeeld rondom technologie’.