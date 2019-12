RA verkozen tot Ambtenaar van het Jaar

Accountant Jolanda van Tongeren RA is de winnaar van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2019.

Complexe opgaven

Van Tongeren werkt als strategisch adviseur Business Accounting bij de gemeente Almere. Volgens het juryrapport beschikt ze over het vermogen om maatschappelijke opgaven in overeenstemming te brengen met de publieke belangen. Daarnaast excelleert ze in haar werk achter de schermen. ‘Complexe opgaven vertaalt ze eenvoudig, en daar waar nodig helpt zij collega’s met de impact van een goede verantwoording.’

Lang bij PwC

Van Tongeren behaalde haar post doc accountancy aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in 1999. Ze werkte van 1995 tot 2016 bij PwC, de laatste acht jaar als senior manager. Van Tongeren is als internal auditor van de gemeente Almere ook lid van de NBA Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO). De verkiezing is een initiatief van uitgever Publiek Denken, in samenwerking met de gemeente Zaanstad, het Interprovinciaal Overleg (IPO), IZA en adviesbureau Leeuwendaal. In 2019 is de verkiezing voor de negende keer georganiseerd.

Jury

De jury van de PD Top 100 Ambtenaar 2019 wordt voorgezeten door Eveline de Kruijk, secretaris-directeur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Verder nemen in de jury zitting: Wim Brenkman (secretaris-directeur provincie Drenthe), Jelle van Haaster (Onderzoeker Cyber Operations bij het ministerie van Defensie en Jonge Ambtenaar van het Jaar 2017), Carsten Herstel (directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Anne Langenesch (programmamanager Omgevingswet van de gemeente Zaanstad en Ambtenaar van het Jaar 2018), Abdou Najib (gemeentesecretaris Baarn), Karin Sleeking (directeur A&O fonds Gemeenten) en Martijn van der Steen (bijzonder hoogleraar bij Erasmus Universiteit Rotterdam, co-decaan en adjunct-directeur bij NSOB).

Beluister hier een interview met Jolanda van Tongeren.