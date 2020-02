Evelien Glerum-van den Berg accountant bij DRV: ‘Met dancemuziek kom ik in de juiste mindset’

Evelien Glerum-van den Berg (41) heeft als directielid van de DRV-vestiging in Rotterdam geen zeeën van tijd om te sporten. Toch loopt zij mee met de Singelloop in Breda én de Harbour Run in Rotterdam. Dat vraagt om de nodige creativiteit en planning. ‘Mijn familie traint met me mee.’

‘DRV sponsort de Harbour Run, een obstacle run van 10 kilometer door het Rotterdamse havengebied. Veel collega’s van onze vestiging in Rotterdam doen mee. Ik ben niet het type om dan aan de kant te blijven staan. Dus ik besloot mee te lopen. Vervolgens kreeg ik de vraag of ik niet ook te porren was voor de Singelloop in Breda van 5 kilometer. Tegen zo’n uitdaging kon ik natuurlijk geen nee zeggen. Nu loop ik met een paar collega’s met beide wedstrijden mee.

Begin juli ben ik begonnen met trainen voor de hardloopwedstrijden. Behalve af en toe hardlopen of wielrennen met een vriendin en soms een toertocht fietsen sportte ik de laatste tijd niet veel. Al ben ik wel sportief aangelegd. De eerste keer dat ik weer ging hardlopen liep ik 7 kilometer zonder ervoor getraind te hebben. Als ik me een doel stel dan ga ik door, hoe dan ook. Al moet ik erbij zeggen dat ik daarna wel behoorlijke spierpijn had!’

Personal trainer

‘Mijn partner traint met me mee. Hij is marathonloper en doet mee met de Marathon Zeeland, die ook gesponsord wordt door DRV. Van huis uit ben ik een korfballer, een echte teamsporter. Samen sporten vind ik leuker en het stimuleert me om te gaan als ik even geen zin heb. Mijn partner geeft me ook advies: ‘Niet in één keer 7 kilometer lopen, maar opbouwen en meer interval doen om snelheid te ontwikkelen’. Handig, zo’n personal trainer. En ook mijn dochters skaten soms gezellig mee.

Doordeweeks sporten lukt niet altijd, maar op vrijdag werk ik niet de hele dag. Dan kan ik sporten, en natuurlijk ook in het weekend. De werk-privé balans bij DRV is in vergelijking met grote kantoren een stuk beter. En als het in een bepaalde periode de werkdruk hoger is, dan vangen we de werkzaamheden met z’n allen op door de schouders eronder te zetten. Die teamspirit vind ik belangrijk.’

Dancemuziek

‘Hoewel ik tijdens het sporten fanatiek ben, focus ik niet op mijn snelheid. Mijn partner checkt alleen achteraf in Google mijn tijd. Nu loop ik 7 á 8 km in 1 uur. Dat wordt nog wel sneller. Als ik in 30 minuten de Singelloop kan doen ben ik wel trots op mezelf.

Maar de uitdaging zoek ik in het al dan niet halen, niet zozeer in de snelste tijd. Al loop ik wel met muziek om in een lekker loopritme te komen. Als ik op vrijdagochtend ga trainen zet ik Radio 538 op en luister naar dancemuziek met een lekkere beat of vrolijke zomerhits waar je niet bij hoeft na te denken.

Wat ik leuk vind aan de Harbour Run is dat je allerlei hindernissen zoals muren, netten en buizen moet overwinnen. Daarbij heb je ook elkaar nodig. Als teamplayer houd ik daar wel van. En elkaar motiveren natuurlijk. Maar een beetje competitiedrang is ook mij niet vreemd. Vroeger ging ik wel eens spinnen in de sportschool in een groep met veel mannen. De stukken dat je staand moet fietsen zijn altijd het zwaarst. Maar mooi niet dat ik als eerste ging zitten! Op 7 oktober ga ik ook zeker niet als laatste over de finish.’

Wie is Evelien?

Naam: Evelien Glerum-van den Berg

Functie: Directeur & accountant manager samenstel

Werklocatie: Rotterdam

Bij DRV sinds: november 2013

De uitdaging: deelnemen aan twee hardloopevenementen op één dag

De Singelloop en de Harbour Run vielen beide op zondag 7 oktober 2018. Wij maakten gebruik van deze gelegenheid om te laten zien dat we wel van een uitdaging houden. Drie collega’s stonden dan ook aan de start van de Singelloop en de Harbour Run!