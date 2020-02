Fiscus liet belastingschulden verjaren, probeerde alsnog te innen

Door onduidelijkheden in de verdeling van interne verantwoordelijkheden heeft de fiscus belastingschulden laten verjaren. Omdat tot voor kort niet duidelijk was dat de verjaring van deze schulden niet was gestuit zijn waarschijnlijk ten onrechte invorderings­maatregelen genomen of heeft verrekening plaatsgevonden terwijl de schuld al was verjaard. Dat schrijven de staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief in een Kamerbrief over de aanpak van de problemen bij Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Hoe groot het probleem is wordt momenteel nog onderzocht.

De schulden die zijn verjaard worden nu alsnog niet meer ingevorderd. ‘We onderzoeken onder andere de achtergrond, omvang en eventuele gevolgen van de problematiek en zullen uw Kamer voor de zomer daarover informeren’, schrijven Van Huffelen en Vijlbrief.

Stuiten

Voordat belastingschulden na vijf jaar zijn verlopen kan de Belastingdienst voorkomen dat de vordering verjaart. Het stuiten van de verjaring kan onder meer door het versturen van een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling waarin de Belastingdienst zich ondubbelzinnig zijn recht op betaling voorbehoudt. Er begint dan een nieuwe termijn van vijf jaar te lopen. Dat blijkt dus niet altijd te zijn gedaan, waardoor er schulden zijn verjaard. De Belastingdienst kan deze niet meer invorderen. Als een vordering eenmaal is verjaard kan die verjaring niet meer ongedaan worden gemaakt.