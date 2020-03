Behanger daagt oud-topman Baker Tilly

Oud-topman Romke van der Veen van Baker Tilly moet zich vandaag bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven verantwoorden. Een voormalige klant heeft een tuchtzaak tegen hem aangespannen.

Cyprusroute

De zaak draait om de beruchte ‘Cyprusroute’. Coen Klawer, eigenaar van een groothandel in behang, zou hiermee voor tonnen aan belasting hebben ontdoken. De route, waarbij merkrechten werden doorverkocht aan trustmaatschappijen, liep via Cyprus en de Britse Maagdeneilanden om te eindigen bij een privérekening van Klawer.

Onderzoek NautaDutilh

De ondernemer heeft altijd volgehouden dat de fiscale constructie is bedacht door accountants van Baker Tilly. Het kantoor liet in 2014 een onderzoeksrapport schrijven door advocatenkantoor NautaDutilh. Dit concludeerde dat Klawer en niet Baker Tilly het brein was achter de route om belasting te ontduiken. In 2015 nam de fiscus Klawer op de korrel en klaagde hem aan voor belastingontduiking.

Berisping Accountantskamer

De ondernemer liet het er niet bij zitten. Hij beticht NautaDutilh van partijdigheid en leugens, en klaagde eind vorig jaar drie advocaten van het kantoor aan. Hij spande ook procedures aan tegen Baker Tilly en voormalig Baker Tilly-topman Romke van der Veen, destijds accountant van Klawer. In 2017 zou de toen al teruggetreden topman de schuld voor de fiscale constructie in de schoenen hebben geschoven van Klawer. Niettemin liep Van der Veen tegen een berisping aan van de Accountantskamer. Hij staat vandaag voor het hekje van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven om zich te verweren tegen een door Klawer ingediende tuchtklacht; een zaak waarin overigens ook het OM zich als klager heeft gemeld.

Notulen

In het Financieele Dagblad vertellen Coen Klawer en zijn advocaat vandaag nogmaals hun kant van het verhaal. Volgens hen hebben NautaDutilh en Baker Tilly geprobeerd de schuld af te schuiven op de behangondernemer. Baker Tilly heeft altijd de indruk gewekt dat er binnen het kantoor maar één belastingadviseur bij de zaak betrokken was en verder niemand, een suggestie die ook het Nauta-rapport ondersteunt. Klawer heeft echter notulen in handen van de vakgroep internationaal belastingrecht van Baker Tilly. Daaruit zou duidelijk worden dat de constructie door Baker Tilly is bedacht. Over het doel van de Cyprusroute zijn de notulen ook duidelijk: ‘De trust kan worden gebruikt om Nederlandse AB [aanmerkelijk belang] te ontlopen.’

Bron: FD