‘Fiscalisten Baker Tilly wezen schikking Belastingdienst af’ 

Zonder dat toenmalig topman Romke van der Veen er vanaf wist wezen fiscalisten van Baker Tillly in 2014 een schikkingsvoorstel van de afdeling Constructiebestrijding van de Belastingdienst af. Sindsdien is het accountantskantoor verwikkeld in een voor Baker Tilly zeer beschadigende strafzaak.

Dat bracht Van der Veen woensdag naar voren tijdens een zitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de beruchte ‘Cyprusroute’, meldt het FD. Coen Klawer, eigenaar van een groothandel in behang, zou met die fiscale constructie voor tonnen aan belasting hebben ontdoken.

Het OM en Klawer verwijten Van der Veen dat hij zijn fiscalisten ten onrechte hun gang liet gaan bij het advies over de constructie en het schikkingsvoorstel. Zelf erkende hij woensdag dat hij nauwelijks greep had op de fiscale partners binnen zijn organisatie en dat ze zonder hemzelf of Klawer daarin te kennen de schikking van de fiscus afwezen.

Kettingreactie

Met die weigering van de schikking werd een kettingreactie ingezet. De Belastingdienst vorderde kort daarna informatie van Baker Tilly in aanloop naar een strafrechtelijk onderzoek. Ook volgde er een incidentmelding bij de AFM die uitmondde in een boete van negen ton. Bovendien loopt er nog altijd een strafzaak over de Cyprus-route waarbij Baker Tilly, ondernemer Klawer en een voormalig belastingadviseur van Baker Tilly als verdachte gelden.

Cyprusroute

Met de ‘Cyprusroute’ zou Coen Klawer voor tonnen aan belasting hebben ontdoken. De route, waarbij merkrechten werden doorverkocht aan trustmaatschappijen, liep via Cyprus en de Britse Maagdeneilanden om te eindigen bij een privérekening van Klawer.

Onderzoek NautaDutilh

De ondernemer heeft altijd volgehouden dat de fiscale constructie is bedacht door accountants van Baker Tilly. Het kantoor liet in 2014 een onderzoeksrapport schrijven door advocatenkantoor NautaDutilh. Dit concludeerde dat Klawer en niet Baker Tilly het brein was achter de route om belasting te ontduiken. Klawer zelf bestrijdt dat.

