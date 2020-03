Mega-overname in financieel advies

Op de markt voor zakelijk financieel advies gaat de internationale verzekeringsmakelaar Aon concurrent Willis Towers Watson overnemen. Daarmee ontstaat een bedrijf met een omzet van ruim 20 miljard dollar en 95.000 werknemers wereldwijd.

Door de overname wordt Aon groter dan marktleider en rivaal Marsh & McLennan. Die is goed voor 17 miljard dollar omzet en 75.000 werknemers. De overname hing vorig jaar al in de lucht, maar werd toen afgeblazen. Naar verwachting wordt de koop over een jaar afgerond; beide bedrijven gaan vanaf dan als Aon verder. Het hoofdkantoor blijft in Londen; de overkoepelende holding wordt in Ierland gevestigd. In Nederland is de omzet van Aon € 378 miljoen; daarmee is het bedrijf marktleider in verzekerings- en risicoadvies. Willis Towers Watson komt tot € 62 miljoen.

Bron: Aon