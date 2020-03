Omvangrijke klaagschriften trekken wissel op Accountantskamer

De Accountantskamer krijgt steeds meer moeite om de stroom tuchtklachten te verwerken, waarschuwt voorzitter Sandra Schreuder in het FD. Een van de oorzaken is de grote omvang van klaagschriften.

Klaagschriften van ruim 400 pagina’s en bijna tweeduizend pagina’s aan bijlagen zijn geen uitzondering. Bij de tuchtrechter komen steeds vaker zaken binnen over grote faillissementen, zoals dat van Imtech. Dat trekt een grote wissel op de Accountantskamer, zegt Schreuder. Zeker als een faillissement meerdere tuchtklachten oplevert.

Niet het werk van de accountant overdoen

In 2018 duurde de afhandeling van een klacht gemiddeld 310 dagen. Schreuder wil die termijn bekorten. Maar dat is moeilijk als de hoge werkdruk van rechters in het algemeen ook zijn weerslag heeft op de bezetting van de Accountantskamer. ‘Het schuurt bij ons. Vooral omdat dit soort zaken heel veel van onze capaciteit vragen. Wij zijn er niet om het werk van een accountant helemaal over te doen’, aldus Schreuder. De accountantsleden van de Accountantskamer krijgen een vergoeding van € 409 per zaak. Maar grote zaken vragen zomaar drie weken fulltime voorbereiding. ‘Sommige leden hebben een eigen kantoor. Dan gaat het werk voor de Accountantskamer wel ten koste van je omzet. Dat is de spanning die wij voelen.’

Klachten stapelen

Tuchtrechtspecialist Jan Garvelink stoort zich aan de strategie van curatoren om tuchtklachten te stapelen. Zo hopen ze dat accountantskantoren met geld over de brug komen. ‘Het maatschappelijke nut om er nog eens 450 pagina’s tegenaan te gooien in een tweede of derde klacht, lijkt mij heel beperkt. Het gaat dan eigenlijk alleen nog maar om het dienen van je eigen belang: kennelijk het ophalen van geld bij de organisatie waar deze mensen aan verbonden zijn geweest. Dat is niet een doel waarvoor de wetgever het tuchtrecht in het leven heeft geroepen.’

Selectie of bundeling

Garvelink ziet wel wat in het idee om vooraf klachten en klachtonderdelen te selecteren om zo de Accountantskamer te ontlasten. Dat gebeurt ook al in het bankentuchtrecht en in de advocatuur. ‘Maar het vergt wel een forse reorganisatie van het accountantstuchtrecht.’ Alternatief is om alle grieven in één klacht te bundelen, oppert hij.

Bron: FD