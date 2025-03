BFT neemt accountants horecazaken onder de loep

De reden dat de toezichthouder een onderzoek start, is dat de horecabranche kwetsbaar is voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit zoals witwassen. Dat komt doordat er veel contant geld in omgaat: “Opbrengsten uit criminaliteit kunnen daarom relatief eenvoudig vermengd worden met de reguliere horeca-omzet.” Verder is de branche kapitaalbehoeftig: “Horecaondernemingen maken gebruik van ‘alternatieve’ financiering.”

Extra alertheid verwacht

Om witwassen te detecteren zijn diverse partijen aangewezen als poortwachter: “Zo wordt van accountants- en administratiekantoren onder andere verwacht dat ze door het uitvoeren van hun werkzaamheden nagaan of het risico van witwassen zich mogelijk bij hun klanten voordoet. Bij klanten uit branches met verhoogde witwasrisico’s, zoals horeca, wordt extra alertheid verwacht.” Het BFT ontvangt desondanks regelmatig signalen over mogelijke ondermijning bij horecaondernemingen en gaat dit jaar een themaonderzoek uitvoeren. “Het BFT heeft een aantal indicatoren gedefinieerd die een aanwijzing kunnen zijn voor mogelijke betrokkenheid van horecaondernemingen bij witwassen. Daarbij gaat het om risico’s in de bedrijfsvoering, financiële indicatoren en juridische factoren.”

Het BFT gaat een aantal adviseurs selecteren en beoordelen of zij hun rol als poortwachter bij hun klanten naar behoren vervullen. Vervolgens wordt contact opgenomen met de geselecteerde adviseurs met specifieke vragen over hun klant(en). De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT over de resultaten van het onderzoek.