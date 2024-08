Hotelwezen vreest miljoenenstrop door hogere btw

Hoteliers gaan de btw-verhoging volledig neerleggen bij de klant, zo blijkt uit onderzoek van strategieadviseur Simon-Kucher, en hotels in het middensegment zullen het hardst worden geraakt. Daarover schrijft het FD. ‘Er is weinig ruimte voor hotels om de btw-verhoging zelf te absorberen’, laat Nout van Zon, directeur leisure & hospitality bij Simon-Kucher, weten. Daarom gaan de kamerprijzen gemiddeld met 11% omhoog tot € 162 per dag. Een ander onderzoek van hetzelfde bureau laat zien dat consumenten door de prijsverhoging jaarlijks 2 tot 5 miljoen kamers minder zullen boeken: dat is maximaal 8% minder. De btw is straks zeker driemaal zo hoog als in Duitsland (7%) en België (6%).

Slecht voor aflossen coronaschulden

En dat terwijl vorig jaar een recordaantal van 50 miljoen hotelgasten opleverde. Hoteleigenaar Camille Oostwegel uit Limburg zegt echter dat er nu al veel horecabedrijven sluiten en stelt juist dat hotels ‘niet de hele btw zomaar doorberekenen’. Zijn hoofdstedelijke collega Marco Lemmers (Conscious Hotels) is het daarmee eens: de hogere btw ten laste van de klant brengen wordt bemoeilijkt door de internationale concurrentie. Dat maakt investeringen lastiger en zorgt voor een lagere kwaliteit – Lemmers stelt ook alvast in het vooruitzicht dat de schulden uit de coronatijd minder snel zullen worden afgelost. Minister en voormalig horecabelangenbehartiger Beljaarts (Economische zaken) begrijpt de onrust, maar zegt zich aan het hoofdlijnenakkoord te houden waar de btw-verhoging onderdeel van is.

‘Vervelende nabrander’

Amsterdamse hotels hebben ook te maken met een hogere toeristenbelasting: die is van 7 naar 12,5% gegaan dit jaar. ‘Ik vind een belasting van 35% niet normaal. Het zet druk op de concurrentie met andere Europese steden’, klaagt Remco Groenhuijzen, directeur van het lokale Mövenpick Hotel. ‘Luxehotels in Amsterdam van € 600 per nacht moeten dit jaar € 75 toeristenbelasting vragen, een vervelende nabrander voor hun gasten.’