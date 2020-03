Corona zet streep door groeiverwachting ABAB

ABAB Accountants en Adviseurs heeft de omzet vorig jaar met 0,3% vergroot tot € 60,1 miljoen. De omzet zal dit jaar niet groeien als gevolg van de corona-uitbraak, verwacht het bedrijf.

In 2018 was ABAB nog uitgekomen op in totaal € 59,9 miljoen aan inkomsten. De adviespraktijk (5%) en Audit en Assurance-praktijk (10%) zorgden voor de meeste groei. ‘De overspannen arbeidsmarkt zorgde wederom voor een krimp in de omzet in de samenstelpraktijk (-3%).’ Het bedrijf breidde verder het aantal klanten in de midden- en grootzakelijke markt uit. De omzetstijging is kleiner dan in 2018, toen ABAB nog een plus in omzet van 3% noteerde. De adviespraktijk groeide toen met 13%, Audit en Assurance met 10%.

Geen groei in 2020

Ook ABAB ontkomt niet aan een vooruitblik met het oog op de uitbraak van het coronavirus. Was het vooruitzicht een maand geleden nog dat de omzet zou stijgen, nu is dat bijgesteld: ‘Het is aannemelijk dat deze groei door de coronaproblematiek niet gerealiseerd wordt. De solvabiliteit en de liquiditeit van ABAB zijn dusdanig gezond dat ABAB deze coronacrisis zal doorstaan.’

Wel inzetten op uitbreiding personeel

Desondanks blijft de uitbreiding van het aantal medewerkers prioriteit. Hans Scholten, lid van de raad van bestuur: ‘Onze gedreven medewerkers zijn trots op de kwaliteit van onze dienstverlening. Zeker in deze onzekere tijden zijn we van toegevoegde waarde voor onze klanten. Daarnaast hebben wij werkplezier hoog in het vaandel staan. Dit maken we graag zichtbaar om zo ook mogelijke toekomstige collega’s te enthousiasmeren.’