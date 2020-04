Haken en ogen aan beoordelingsverklaring bij halfjaarcijfers

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) pleit voor een eenmalige beoordelingsverklaring van de accountant bij de halfjaarcijfers. Investeerders krijgen zo eerder duidelijkheid in de financiële situatie van ondernemingen.

Impact crisis groot

‘Voor beleggers is het op de korte termijn van het allergrootste belang om doorwrocht inzicht te krijgen in de staat van de onderneming en de impact van de crisis op de operationele en financiële huishouding. Daarom roept de VEB ondernemingen op om de jaarlijkse transparantie die geboden wordt in de jaarcijfers nu ook op onderdelen te geven bij publicatie van de halfjaarcijfers’, aldus de VEB.

Continuïteitsverklaring

De beleggersvereniging wil inzage in de houdbaarheid van goodwill, voorzieningen, liquiditeitsprognoses, (aanpassingen in) financiering en prognoses. De VEB benadrukt het belang om deze informatie door de accountant te laten onderzoeken en te laten beoordelen door de accountant. Ook vraagt de VEB van de accountant een nieuwe continuïteitsverklaring naar aanleiding van de halfjaarcijfers, waarmee de accountant zijn mening geeft over de levensvatbaarheid van de onderneming in de komende twaalf maanden.

‘Impact verschilt per branche’

In een reactie laat de NBA weten het coronavirus impact heeft op heel veel posten op de balans en daarmee op de financiële huishouding van ondernemingen. De impact verschilt echter enorm per branche/sector en per bedrijf, dus generaliseren is niet zomaar mogelijk. Het coronavirus heeft ook veel impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen, interne controleprocessen en beschikbaarheid van mensen (denk ook aan verhoogde frauderisico’s door veranderingen in processen vanwege werken op afstand). ‘Niet elke onderneming is mogelijk in staat om zo’n haljaarbeoordeling daardoor tijdig te ondergaan,’ aldus woordvoerder Lukas Borgering, die eraan toevoegt dat uiteindelijk de RvC beslist of zo’n extra opdracht gegeven wordt, niet de accountant.

Interne processen op orde?

‘Daartoe zullen die RvC’s eerst moeten nagaan of de onderneming in kwestie de interne processen voor zo’n extra beoordelingsopdracht voldoende op orde heeft, anders valt er niet veel te beoordelen. Voor veel ondernemingen is crisismanagement en omgaan met de gevolgen van niet alleen de crisis, maar ook de maatregelen van de overheid en haar liquiditeit en financiering, prioriteit nummer 1.’

‘Niet altijd eerste prioriteit’

‘Accountants helpen daarbij de ondernemers zo goed als ze kunnen. Verantwoording aan aandeelhouders blijft daarbij van groot belang, maar zal niet altijd de eerste prioriteit van alle ondernemingen zijn. De capaciteit van accountants in de markt is een aandachtspunt. Niettemin zullen alle accountantsorganisaties alles op alles zetten om te voldoen aan datgene wat hun opdrachtgevers en klanten vragen. In de praktijk leveren zij nu al veel ondersteuning bij de uitvoering van het noodhulppakket van de overheid, bij vereiste verklaringen voor banken en financiers en in fiscale regelingen die de overheid heeft getroffen.’