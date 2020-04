Corona | KHN: aanpassing NOW en WAB dringend noodzakelijk

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt dat de NOW-regeling op belangrijke onderdelen tekortschiet en stelt daarom een aantal aanpassingen voor. Vooral de afbakening van het omzetverlies en de fixatie van de vergoeding loonsom sv op uitsluitend januari 2020 zijn de brancheorganisatie een doorn in het oog. Daarnaast pakt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in deze tijden funest uit, stelt KHN. Onder andere het toepassen van de hoge WW-premie moet wat de horecaondernemers betreft voor de rest van dit jaar en voor 2021 opgeschort worden. Bovendien zouden belastingaanslagen deels kwijtgescholden moeten worden, in plaats van uitgesteld.

Kernproblemen NOW

Het is opvallend dat in nieuwsuitingen ten onrechte de verwachting is gewekt dat via de NOW-regeling 90% van alle loonkosten worden vergoed over de maanden van omzetverlies, stelt KHN. ‘De realiteit is dat de vergoeding alleen over de loonsom sv plus 30% van de maand januari wordt berekend. Dat is wat anders dan alle loonbetalingsverplichtingen die men tijdens de maanden van omzetverlies heeft. In de praktijk betekent dat minder dan 90% vergoeding over je loonsom sv plus 30%, tijdens het omzetverlies. Als het mee zit, dan krijgt men na het afrekenen van het voorschot maximaal 75% van alle loonkostenvergoed en in veel horecasituaties zal dit vooral tegenvallen. Veel lonen en loonkosten blijven door de fixatie op de loonsom sv van januari buiten de scope van de regeling, ten onrechte wordt daar geen compensatie voor gegeven.’

KHN pleit voor verbeterpunten NOW-regeling

Bij minimaal 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020 of later is er compensatie. Voor in eerste instantie 3 maanden, met de optie dat nog eens met 3 maanden te verlengen. De compensatie is het verwachte percentage omzetverlies op maximaal 90% van de loonsom sv van januari plus 30% forfait werkgeverslasten. Om de nieuwe regeling werkbaar te maken voor de horecabranche, pleit KHN voor de volgende verbeterpunten van de NOW-regeling:

Ook een vergoeding voor bedrijven die later zijn gestart dan januari 2020, bijvoorbeeld door bedrijfsovername, en die daardoor in januari 2020 geen loonverplichtingen hebben, maar wel over de maanden waarop ze zijn gestart en loonbetalingsverplichtingen hebben.

Ook een vergoeding over hogere gerealiseerde loonsom over de periode omzetverlies waarvoor betalingsverplichtingen bestaan, zodat ook bij oproepovereenkomsten, nieuwe werknemers en seizoenverplichtingen kan worden doorbetaald en vergoed vanuit de NOW.

Het opslag percentage van 30% ophogen naar 40%. Alternatief: stel sv-premies voor NOW-toekenningen op nul en de forfaitaire opslag op 16,8% (de vakantierechten).

Maak uitstel van het uitbetalen van vakantietoeslag in mei of juni mogelijk en maak inzetten vakantiedagen mogelijk als inzet van het werknemersrisico.

Het uitstel van betaling van loonheffingen moet over de periode van de coronabeperkingen bij

toekenning van een noodmaatregel zoals de NOW, etc. worden omgezet in kwijtschelding.

Nul uren: de invalkracht nul uren van de cao horeca is een echt nul uren contract. Daarvoor geldt geen loonbetalingsplicht.

Payroll. Veel horecaondernemers werken met payroll. De NOW is toegankelijk voor de

loonsom die aan horeca wordt uitgeleend voor het percentage dat de inlener omzetverlies

heeft. Payrollbedrijven worden verplicht die compensatie 1-op-1 door te zetten naar de inlener naar rato van het omzetverlies van de inlener.

Reparatie WAB

Begin dat jaar gaf KHN ook al aan dat de WAB wat de brancheorganisatie betreft onwerkbaar is voor de horeca en zorgt voor een enorme extra lastendruk. Nu de wet daadwerkelijk in werking is getreden en er door de coronacrisis een verwacht omzetverlies van meer dan 50% voor 2020 wordt verwacht dringt KHN aan op de volgende aanpassingen van de Wet arbeidsmarkt in balans:

De werkgeversverplichting om een werknemer met een oproepovereenkomst na 12 maanden een aanbod te moeten doen van het gemiddelde aantal uren (van die 12 maanden), is een verplichting die nu funest uitpakt. KHN stelt concreet voor die verplichting voor 12 maanden op te schorten.

De hoge ww-premie schiet tijdens en na een NOW-periode voor de NOW-populatie zijn doel

voorbij en werkt averechts. KHN stelt voor om vanaf 1 maart 2020 voor de rest van 2020 en 2021 de hoge premie op te schorten en de lage premie toe te passen.

Altijd een lage premie bij vaste dienst, ook als de loonbetaling niet elke loonperiode gelijk is.

Bron: KHN