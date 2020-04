VVD’er Roald van der Linde: ‘Voor de verkiezingen waarschijnlijk geen nieuwe wetgeving accountancy’

Rond de kabinetsreactie op de twee recente rapporten over de accountancy vraagt Accountancy Vanmorgen enkele partijen naar hun kijk op de sector. VVD-Kamerlid Roald van der Linde is blij dat het kabinet onlangs ‘geen hele woeste dingen’ voorstelde, maar verwacht dat er door de coronacrisis voorlopig geen knopen over de accountancy worden doorgehakt.

‘Dit onderwerp is nu natuurlijk totaal op de achtergrond geraakt’, constateert Van der Linde. ‘Het zit in de categorie ‘heel belangrijk, maar niet spoedeisend’. Heel Nederland is nu bezig met dingen die echt grote spoed hebben, volksgezondheid voorop. En als dat weer een klein beetje onder controle is vermoed ik dat de minister van Financiën zijn handen vol gaat hebben aan de recessie en economisch herstel. Ik ben bang dat we voor de verkiezingen niet meer toekomen aan wetgeving op het gebied van accountancy. De hoorzitting die we hadden gepland is uitgesteld tot, naar ik nu begrijp, na het zomerreces. Dus de komende maanden gebeurt er bar weinig. Wat niet wil zeggen dat het proces helemaal stilligt, in de tussentijd wordt er op het ministerie echt nog wel aan gewerkt. Ook kan er wetgeving ter consultatie worden uitgezet, dus je kunt de meters gewoon maken.’

‘Ik hoop wel heel erg dat kantoren nu zelf vooruit denken.’

Van der Linde is in grote lijnen tevreden met de kabinetsreactie op MCA en CTA. ‘Vooral dat men dezelfde nuance ziet en dat we geen hele woeste dingen gaan doen met de accountancy. We weten met z’n allen dat er wicked problems zijn, maar die worden echt niet minder wicked als je beleidsmatig allerlei hele drastische afslagen neemt. Tegelijkertijd weten we wel dat als je dingen heel anders gaat regelen dan in andere landen, met name de Big Four hele grote problemen gaan krijgen als ze klanten in andere landen moeten gaan bedienen. Dus ik ben blij dat we die nuance zijn blijven zien. Ik was ook heel blij met de aanbeveling van de CTA om iets meer met de forensische kant in de accountancy te gaan doen. Dat is denk ik ook wat er wordt verwacht van accountants. Als je op straat gaat vragen wat iemand van een accountant verwacht, dan zal antwoord één zijn: de bonnetjes controleren. En twee: zorgen dat er geen fraude gepleegd wordt. Bonnetjes controleren doen ze nog wel een beetje, maar juist de forensische kant is wat de accountant doorgaans niet tot z’n kerntaken rekent. En ik denk dat het goed is voor het publieke vertrouwen als daar meer nadruk op wordt gelegd. En voor de rest hoor je overal lof voor het werk van de CTA, voor de precisie en diepgang waarmee de commissie haar werk heeft gedaan. Ik denk ook dat de CTA een beetje de basis is waarop we verder gaan, mooi dat het kabinet daar bij aansluit.’

Geen al te woeste ingrepen. Tegelijkertijd gaat het effect van een aantal structuurwijzigingen nog wel nader worden bekeken. Hoe kijkt u naar bijvoorbeeld de discussie over een scheiding tussen advies en controle?

‘Dat is natuurlijk een hele terechte discussie die gevoerd wordt en ik wil ook zeker niet zeggen dat alles koek en ei is in accountancyland. Er zijn echt fouten gemaakt in het verleden. En ik zie ook wel het probleem dat er echt een gat ontstaat tussen de grote kantoren en wat daar achteraan komt. Dus het is heel goed om de tijd te nemen om dat rustig te bekijken. Tegelijkertijd huurt de bakker om de hoek een accountant in als er iets niet goed gaat en wil hij weten: hoe kan ik dit beter doen? Daar kun je controle en advies niet helemaal uit elkaar halen, dat is niet hoe mensen werken. Dus dat zul je op dat niveau nooit helemaal kunnen scheiden. Ik ben er verder nog steeds niet helemaal achter wat ze nou bedoelen met die kwartiermaker, dat heeft het kabinet overgenomen van de CTA. Een kwartiermaker veronderstelt dat je een organisatie gaat opzetten, ik heb geen flauw idee of dat ook echt het plan is. Maar de weg is goed, alleen ik hoop wel heel erg dat kantoren nu zelf vooruit denken. Je weet ongeveer welke wetgeving eraan komt, wat de grote onderwerpen zijn. Dus ik hoop wel dat iedereen de handschoen op gaat pakken en daarover na gaat denken.’

Accountantskantoren zelf wijzen er regelmatig op dat er de afgelopen jaren al veel ten goede is veranderd.

‘Wat je van de kantoren van binnenuit vooral hoort is de cultuuromslag in de afgelopen tien jaar. Het scheelt echt welke mensen je binnenhaalt, diversiteit is iets dat echt opgepakt is en er toe leidt dat mensen wat autonomer zijn en meer tegengas durven geven. Ik weet niet of het voldoende is, maar het is wel goed dat het gebeurt.’

Wat vindt u van het voorstel om het toezicht bij de AFM te concentreren?

‘Ik zie natuurlijk het gevecht dat twee grote kantoren hebben gevoerd met de AFM. Iedereen zegt: de AFM had ook echt wel een punt, het is niet zo dat de AFM gekke dingen heeft gedaan. Ik kan me wel voorstellen dat je met z’n allen weer een nieuwe fase ingaat als alles bij de AFM wordt geconcentreerd en je ook weer vooruit kunt kijken. Dat lijkt me een goed idee.’

MH

