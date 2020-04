KHN hekelt handophouder Booking.com

Horecakoepel KHN ergert zich aan online gigant Booking.com, die de hand ophoudt bij de Nederlandse overheid. ‘Wij zien in deze aanvraag een noodzaak voor een versnelde verbetering van de steunmaatregelen en algemene hervorming van de platformeconomie.’

Booking.com stelt financiële problemen te hebben en dus aanspraak te kunnen maken op de steunmaatregelen van de overheid. Maar KHN noemt het in de rij staan voor de NOW het ‘een hard gelag voor de duizenden kleine horecaondernemers die buiten deze steunmaatregelen vallen en de duizenden hotels die de afgelopen maanden weinig solidariteit van Booking.com hebben ervaren’. KHN wil dat de overheid de steunmaatregelen snel aanpast. Veel horecaondernemers hebben niet genoeg aan de steun om te overleven, aldus de brancheorganisatie. ‘Duizenden seizoensafhankelijke bedrijven, zoals bijvoorbeeld strandpaviljoens kunnen geen beroep doen op de NOW. Hetzelfde geldt voor bedrijven die nog maar net gestart of overgenomen zijn. Het is natuurlijk niet uit te leggen dat deze ondernemers en hun medewerkers in de kou staan terwijl Booking.com vooraan in de rij staat. Voordat dit gebeurt, moeten eerst de problemen voor al deze horecabedrijven worden opgelost’, zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts.

Wet aanpassen

De gelegenheid moet meteen te baat worden genomen om de wetgeving aan te passen zodat online platforms eerlijker te werk gaan, zegt Beljaarts. ‘KHN pleit al langer voor een eerlijkere positie van hoteliers ten opzichte van platforms als Booking.com. Ook in de afgelopen maanden zagen wij weer dat dit broodnodig is. Booking.com bracht duizenden hoteliers in de problemen door bijvoorbeeld eenzijdig terugboekbeleid. Booking.com toonde nagenoeg geen begrip voor de hoteliers en gebruikte deze periode vooral om haar eigen kasstroom op gang te houden. Als er sprake gaat zijn van overheidssteun aan Booking.com, zou dit gepaard moeten gaan met het stellen van voorwaarden over transparantie tegenover consumenten en het aan banden leggen van de monopolistische manier van werken. Op deze manier zou er eindelijk een gelijkwaardige relatie kunnen ontstaan tussen Booking.com en hoteliers.’

KHN zette eerder deze maand al een aantal verbeterpunten voor de NOW-regeling op een rij.