Exact bouw7 vergroot efficiëntie voor bouwbedrijven

Exact lanceert met Exact bouw7 zijn vierde industriespecifieke cloudoplossing waarmee bouwbedrijven projecten sneller en efficiënter kunnen opleveren. De online oplossing integreert de boekhoudkundige toepassingen van Exact Online met de cloudsoftware van bouw7 op het gebied van bouwmanagement. In 2019 kocht Exact softwareleverancier bouw7, dat cloudoplossingen voor de bouwsector ontwikkelt.

Exact bouw7 is een mobiele bouwmanagementoplossing in de cloud voor de bouw en service & onderhoud. Bouwbedrijven kunnen met de software hun processen op kantoor, onderweg en op de bouwlocatie digitaliseren en stroomlijnen voor zowel medewerkers als onderaannemers en klanten. De software vormt daarmee de basis voor onderlinge samenwerking. Alle partijen kunnen op deze manier via een platform communiceren en processen afstemmen waardoor de efficiëntie omhoog gaat en projecten sneller en binnen het budget kunnen worden opgeleverd.

Een ander groot voordeel van deze combinatie is het feit dat ook CRM en de financiële administratie volledig zijn geïntegreerd waardoor alles op dezelfde plek te vinden is.

Realtime inzichten

Exact bouw7 werkt volledig in de cloud, waardoor verschillende partijen tegelijk de juiste informatie kunnen inzien en bewerken. Hierbij zijn medewerkers, onderaannemers en klanten ook niet gebonden aan een locatie of device: het programma is te openen vanaf elk apparaat, vanuit elke plek met een internetverbinding.

De software verwerkt aanpassingen meteen waardoor cijfers en gegevens altijd up-to-date en accuraat zijn. Wordt een project op de bouwplaats afgerond, dan zie je dat bijvoorbeeld direct op kantoor. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld geschreven uren, materiaalkosten en uitvoerdersbonnen. Gebruikers zien duidelijk of een project binnen het budget blijft en of de arbeidsproductiviteit op peil is – of dat er extra mankracht nodig is om gestelde deadlines te halen.

Oplossingen voor kleine en grote bouwondernemingen

Het softwarepakket is per direct beschikbaar in drie versies, met oplossingen voor kleine ondernemingen, maar ook voor grote bouwgroepen.

Sander Jongsma, business manager van bouw7: ‘Exact bouw7 is ontstaan door het beste uit twee werelden te combineren. De financiële software van Exact, die reeds bij honderdduizenden bedrijven draait, samengevoegd met de branchespecifieke software van bouw7. Deze combinatie zorgt voor een unieke propositie in de bouwsector, omdat dit de enige dedicated cloudsoftware is in de bouw die een volledig alternatief biedt voor de traditionele ERP.’