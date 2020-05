Exact Spring ’20 Release: Introductie van nieuwe features helpt MKB’ers om grip te houden op hun financiën

Exact introduceert de Spring ’20 Release nieuwe features in o.a. Exact voor Bouw, Exact Online Boekhouden, Exact Globe, Exact Synergy en Exact Financials. De focus van deze release ligt op nog snellere beschikbaarheid en verwerking van belangrijke managementinformatie. Veel van de aangekondigde features stonden hoog op het verlanglijstje dat klanten indienden via de support portal van Exact. Zo maakt een van de meest aangevraagde features uit de Spring ’20 Release, de rekening-courant, het mogelijk om eenvoudig gedeelde kosten of gezamenlijke claims over te boeken van de ene naar de andere administratie. Voor bedrijven en accountants resulteert dit in tijdwinst en directer inzicht in de kosten.

Spring ’20 Release highlights

Met de Spring ’20 Release, brengt Exact innovaties op de markt die de huidige behoeften van klanten ondersteunen. Een compleet overzicht van wat er nieuw is, is hier te vinden. Hieronder enkele hoogtepunten uit de Spring ’20 release zijn.

Exact Online Industry Solutions

Naast een zelfstandig werkende versie bevat Exact voor Bouw nieuwe features die volledig zijn geïntegreerd met Exact Online. Voor handels- en productiebedrijven is met de nieuwe functie ‘Inruilen’ de administratie van een omruil- of inruilvergoeding bij de aanschaf van een nieuw product heel eenvoudig geworden. Voor logistieke partijen en dienstverlenende bedrijven zijn er verbeterde projectoverzichten en extra filteropties toegevoegd die de gebruiksvriendelijkheid aanzienlijk verbeteren. Andere nieuwe functies en verbeteringen zijn gericht op het perfectioneren van de communicatie, het elimineren van fouten en betrouwbare levering. Bekijk hier het volledige overzicht van alle innovaties.

Exact Online voor Boekhouden

Met de nieuwste innovaties voor No hands accounting kan er meer tijd worden bespaard terwijl de kwaliteit en nauwkeurigheid van de administratieve taken verbetert. De nieuwe functies en verbeteringen van de Spring ’20 Release richten zich op samenwerking door middel van in-contextcommunicatie, procesoptimalisaties en het bieden van betere inzichten die de besluitvorming onderbouwen. Er is bovendien een nieuwe widget die gebruikers helpt te begrijpen hoe ze het meeste uit hun Exact-oplossing kunnen halen. Bekijk hier het volledige overzicht van alle innovaties.

Exact Globe, Exact Synergy, Exact Financials

Met real-time links, nieuwe mobiele appfuncties zoals een chat-functionaliteit, een PEPPOL-gateway en een nieuwe versie van Exact Financials, zijn er veel updates en verbeteringen om te verkennen voor onze klanten in het middensegment van de markt. Bekijk hier het volledige overzicht van alle innovaties.

