Opnieuw sterke groei voor Mazars

Mazars Nederland heeft over het boekjaar 2018/2019 de omzet met ruim 10% weten te vergroten tot € 111,8 miljoen (2017/2018: € 101,3 miljoen). In absolute zin droeg Audit & Assurance het meeste bij aan de toename; procentueel boekte Financial Advisory de grootste stijging.

Het boekjaar van Mazars loopt van 1 september tot 1 september. De stijging van de omzet betreft voor 4,7% externe groei en voor 5,7% organische groei. Die externe groei is toe te schrijven aan de overname van Ten Kate Huizinga per 1 januari 2018.

Marge groter

De brutomarge (omzet minus de kosten van de fee-earners) is met 12,4% toegenomen tot € 51,8 (46,1) miljoen. Uitgedrukt in percentage van de omzet is de marge 0,9% gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Vooral bij Tax en Financial Advisory Services was er een verbetering, bij Audit & Assurance daalde de marge. ‘In Audit & Assurance wordt blijvend geïnvesteerd in kwaliteit en wordt actiever aangestuurd op opdrachtacceptatie en -continuering van relaties die daar in mee kunnen en willen gaan voor wat betreft het controleproces als ook de prijsstelling. De Audit & Assurance-praktijk van de Ten Kate Huizinga-acquisitie in 2018 zit nog in de beginfase van dit proces en heeft op de gemiddelde gross-margin in het boekjaar nog een drukkend effect.’ Met name door die overname zijn de overige kosten met 13% gestegen.

Mazars heeft het jaarverslag op 12 februari afgerond; daarom wordt in het verslag nog met geen woord over de coronacrisis gerept. Het bedrijf verwachtte toen nog organische groei en een vergelijkbaar rendement over 2019/2020. Mazars is onderdeel van het ruim 24.000 medewerkers tellende wereldwijde samenwerkingsverband Mazars Groep. Die groeide in 2018/2019 eveneens met meer dan 10% en boekte € 1,8 miljard aan inkomsten. Daarvan kwam het leeuwendeel uit Europa (€ 1,2 miljard).

Nummer 7 in top 30

Vorig jaar bezette Mazars de 7e plaats in de top 30 van accountantskantoren. Toen werden met een groei van 17% Baker Tilly en Acconavm gepasseerd. Een nieuwe stijging lijkt er niet in te zitten, ondanks de opnieuw sterke omzetstijging. Nummer 6 Flynth stond in 2018 op een omzet van € 134 miljoen.

Kerncijfers Mazars