Corona | Kabinet wil flexwerkers 600 euro per maand geven

Het kabinet wil flexwerkers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren tegemoetkomen met een uitkering van 600 euro per maand. Onzeker is of uitkeringsinstantie UWV zo’n maatregel kan uitvoeren.

Circa 10.000 flexwerkers

De maatregel is bedoeld voor studenten die bijverdienen, uitzendkrachten en mensen die net zijn begonnen met werken. Het gaat om de maanden maart, april en mei. Nu valt een deel van de ontslagen flexwerkers tussen wal en schip. Ze komen vaak niet in aanmerking voor een WW-uitkering en ook niet voor gewone bijstand of een zzp-vangnet. De schatting is dat het om tienduizenden mensen gaat. Ze moeten, als ze ervoor in aanmerking willen komen, kunnen aantonen dat ze voor de coronacrisis 600 euro of meer per maand verdienden. De flexwerkers kunnen voor deze regeling terecht bij uitvoeringsinstantie UWV, maar het is de vraag of die al het extra werk wel aankan. Als blijkt dat het qua capaciteit bij het UWV niet lukt, gaat de hele regeling voorlopig niet door. Binnen enkele dagen moet daar een knoop over worden doorgehakt.

Bedrag te laag

Na een motie van PvdA-Kamerlid Van Dijk, moest minister Koolmees de Tweede Kamer vorige maand toezeggen om met een oplossing te komen voor flexwerkers. Volgens Kamerlid Van Dijk is het goed dat er nu een vangnet komt voor deze groep. ‘Duizenden flexwerkers hebben al weken moeite om boodschappen en de huur te betalen. Het is goed dat er op verzoek van de PvdA een vangnet komt.’ Van Dijk maakt wel bezwaar tegen het bedrag. ‘600 euro is onvoldoende. Flexwerkers vangen altijd de hardste klappen op en moeten minstens hetzelfde bedrag krijgen als zelfstandigen.’ Ook Roos Wouters van Werkvereniging vindt het bedrag veel te laag. ‘Een fooi’, zegt ze op BNR.

Studenten niet geholpen

Ook studenten zijn niet tevreden. ‘Het is precies geen oplossing voor de meeste studenten’, zegt Alex Tess Rutten, voorzitter van studentenvakbond LSVb. ‘Uit onze inventarisatie blijkt dat studenten gemiddeld een inkomensverlies hebben van 530 euro per maand. Dus meestal net minder dan de grens van 600 euro.’ Ze hoopt dat de maatregel nog aangepast wordt zodat ook studenten met een inkomensverlies van 100 of 200 euro er aanspraak op kunnen maken. ‘Nog beter zou zijn als ze gewoon al het niet verdiende loon compenseren.’