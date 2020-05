Fintech knabbelt aan verdienmodel accountantskantoren

Kapers op de kust. Fintech is dichter bij dan veel accountants denken. Softwaremakers en financiële instellingen brengen tools op de markt waarmee – zeker kleine – ondernemers zonder tussenkomst van een accountant aan hun administratieve verplichtingen kunnen voldoen. Blijven kantoren passief afwachten? Niet nodig!

Accountantskantoren realiseren een groot deel van hun omzet met administratieve dienstverlening, aangiften verzorgen en jaarrekeningen samenstellen. Software zorgt ervoor dat veel van deze werkzaamheden plaatsvinden via een gestandaardiseerd proces. Daarbij valt op dat bij het aansturen van de processen niet de behoeften van de klant, maar het interne beheersingsproces op het kantoor centraal staat. En vaak zijn veel van de processen binnen kantoren nog niet geoptimaliseerd, waardoor er efficiencyverlies optreedt. Tel daar overheadkosten binnen een kantoor bij op en je ziet dat de prijs voor deze standaarddienstverlening hoger is dan nodig. Daarnaast beschouwt een groot deel van de kantoren deze dienstverlening ook nog als een vorm van persoonlijke dienstverlening.

Fintech ziet kansen

Deze waarneming ontgaan ondernemingen in de Fintechsector niet. Zij vinden administratieve dienstverlening en het verzorgen van aangiften voor ZZP’ers en microbedrijven een interessante businesscase. Er is sprake van repetitieve werkzaamheden waarbij er meestal sprake is van een standaardinterpretatie van de aangeboden data. Dit laatste wordt vooral gerealiseerd door Machine Learning in te zetten.

Een partij die zich nu nadrukkelijk op de markt voor administratieve dienstverlening begeeft, is de Rabobank. Rabobank Bizzy biedt een oplossing voor ondernemers die tot vier man personeel hebben. Daarbij biedt de bank deze ondernemers de volgende extra’s:

Invullen werkkapitaalbehoefte op basis van de verzonden facturen. Verzorgen van de aangifte omzetbelasting. Reserveren van de te betalen omzetbelasting.

Werkkapitaal als teaser

Vooral het oplossen van de werkkapitaalbehoefte is een teaser die softwarebedrijven en accountantskantoren niet kunnen aanbieden. Tegelijkertijd is werkkapitaal voor de meeste ondernemers een belangrijk issue in de bedrijfsvoering. Hiermee biedt de Rabobank dus een unieke propositie aan.

Nu hoor ik veel van mijn collega-accountants zeggen dat Rabobank Bizzy nog helemaal niet foutloos werkt. Dat kantoren de administratie veel beter uitvoeren. Ik denk dat zij absoluut gelijk hebben. Maar of Rabobank Bizzy daar wakker van ligt? Ik denk het niet. Ze zijn juist blij met al die mopperende accountants en boekhouders, dat biedt hun namelijk de mogelijkheid het product iedere dag te verbeteren. Zodat er op enig moment, zonder teveel inspanningen, een groot deel van de zzp- en microbedrijvenmarkt foutloos kan worden bediend.

Naast Rabobank Bizzy zijn er ook andere partijen bezig met werkkapitaaloplossingen aan te bieden in ruil voor het voeren van de administratie van een ondernemer.

Meer inzicht

Het voeren van de administratie is maar een eerste stap. De data die deze Fintechpartijen tot hun beschikking krijgen door het voeren van de administraties biedt hun ook weer mogelijkheden om met behulp van data-analyse ondernemers meer inzicht te geven in hun bedrijfsvoering. Dit moet ondernemers weer in staat stellen betere bedrijfsresultaten te behalen.

PSD2-vergunning voor accountantskantoren?

Het zijn niet alleen Fintechpartijen die werkkapitaaloplossingen bieden ten behoeve van ZZP’ers en microbedrijven. Sinds enige tijd is PSD2 een feit en dat biedt bedrijven die daarvoor een vergunning hebben de mogelijkheid extra informatie op te halen uit betaaldata. Daarmee kunnen zij aan de ene kant de ondernemer ondersteunen bij het verbeteren van hun bedrijfsprestaties. Aan de andere kant kunnen ze op basis van deze data ondernemers een beter inzicht geven in de ontwikkeling van hun kasstromen. Het zijn trouwens niet alleen Fintech- en softwarebedrijven die een PSD2-vergunning aanvragen. Ook grote en middelgrote accountantskantoren onderzoeken deze mogelijkheden. Zij kunnen dan zonder al te veel extra investeringen en tegen relatief lage kosten zzp’ers en microbedrijven ondersteunen bij hun administratieve processen, het verzorgen van de aangiften en het samenstellen van de jaarrekening.

We staan nog maar aan het begin

Data is de grondstof en het optimaliseren van processen is de katalysator die de Fintechsector inzet om consumenten en ondernemers te faciliteren bij het plezieriger en eenvoudiger maken van werkzaamheden waaraan de meeste ondernemers een hekel hebben: de administratie voeren, aangiften doen, betalingen organiseren en last but not least debiteurenbeheer.

Payt

Een partij die dat laatste als propositie inzet is Payt, een initiatief van ABN-AMRO. Doel van Payt is uiteindelijk meer dan de helft van de zakelijke betalingsmarkt in Nederland te domineren. Doordat Payt zich richt op de kasstromen die samenhangen met het debiteurenbeheer krijgen ze goed inzicht in de kredietwaardigheid van bedrijven en kunnen ze ook veel sneller problemen signaleren in een betalingsketen. En Payt biedt, voor ondernemers die dat willen, een voorfinanciering aan via New10. Kansen voor kleiner accountantskantoor Deze ontwikkelingen hoeven niet de dood in de pot te betekenen voor het accountantskantoor. Natuurlijk, als je als kantooreigenaar je kop in het zand steekt en denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, dan moet je op termijn vrezen voor je voortbestaan.

Fintechpartijen die ik spreek, geven aan dat de accountant die werkzaam is ten behoeve van het MKB een unieke propositie heeft. De accountant kan de data en informatie die wordt gegenereerd door Fintechbedrijven duiden en van context voorzien voor de ondernemer. Dat betekent dat de MKB-accountant zich de inzichten die businesscontrolling en managementaccounting bieden eigen moet maken. Het gaat dan steeds meer over het interpreteren van analyses ten behoeve van de toekomstige bedrijfsvoering. Steeds minder gaat het over het samenstellen en certificeren van verantwoordingsinformatie.

Samenwerken

Er is nog een belangrijk aspect waaraan kleine accountantskantoren aandacht dienen te besteden: samenwerken. Ieder kantoor is afzonderlijk te klein om daadwerkelijk iets te kunnen doen met data. Als kantoren samenwerken om gemeenschappelijk meer met ondernemersdata te gaan doen, biedt dit een propositie om grote en middelgrote kantoren en Fintechpartijen het hoofd te bieden. Kleinschalig en datagedreven. Dat kantooreigenaren daarvoor over hun eigen schaduw heen moeten stappen, snap ik. Maar een eerste pilot met een aantal kleine kantoren laten hoopvolle resultaten zien.

Kortom, Fintech biedt voldoende kansen voor het kleinere accountantskantoor dat de markt van ZZP’ers, micro- en kleinbedrijf bedient.

