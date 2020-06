Zinvol adviseren in plaats van verleden duiden

Van Oers Accountancy & Advies bedient met meer dan 300 medewerkers zijn clientèle met financiële diensten op het gebied van accountancy, corporate finance, audits, cybersecurity en alles daartussenin. Bij een bedrijf met een dergelijke omvangrijke propositie hoort een ambitieuze toekomstvisie. De financieel professional moet zichzelf daarvoor opnieuw uitvinden. Directeur accountancy Dennis Klasen is zich daar maar al te bewust van: ‘Klanten zijn op zoek naar duiding en hebben behoefte aan advies. Je ziet dat de jaarrekening een steeds lagere toegevoegde waarde biedt. Natuurlijk heeft de accountant ruimte voor interpretatie, maar het inzicht van de klant blijft vaak uit. Daarom klopten we bij CaseWare aan voor een middel dat de jaarrekening uit de geschiedschrijving tilt en relevant maakt voor de klant. Ik moet zeggen dat ze daarin met de Ondernemingsradar meer dan geslaagd zijn.’

Accountants kijken terug

Het verleden beschrijven was jarenlang het voornaamste werk van de accountant. Hoewel dit altijd onderdeel zal blijven van de dienstverlening, verdwijnt het belang ervan steeds verder naar de achtergrond. Klasen licht toe: ‘Klanten willen weten wat ze met de jaarrekening kunnen. Maar tijdens het jaarlijkse contactmoment is er vaak weinig ruimte om verdieping te bieden. Wij willen onze klanten die noodzakelijke extra slag wel kunnen bieden. Tegelijkertijd moeten onze accountants ook de handvatten krijgen om analyses makkelijk over te brengen en zo te groeien in hun adviesrol. Toen bleek dat onze softwarepartner CaseWare een samenwerking aanging met het Belgische Intellifin en een product op de markt bracht dat de jaarrekening veel actueler inzetbaar maakt, stonden we dan ook vooraan om de nieuwe tool uit te proberen.’

Blik op de actualiteit

‘De Ondernemingsradar van Intellifin vertaalt de jaarrekening naar een fantastisch bedrijfseconomisch rapport waar zowel de accountant als de klant verder mee kan. Met één druk op de knop tover je een analyse tevoorschijn in grafieken, tabellen en tekst die laat zien hoe een bedrijf ervoor staat. Je krijgt concrete aanbevelingen voor het verbeteren van de business in een aantal heldere zinnen.

Een andere waardevolle functionaliteit is de mogelijkheid om een onderneming te vergelijken met andere bedrijven in de sector, uiteraard op basis van geanonimiseerde data. Zo kunnen we meteen vertellen hoe een bedrijf het doet ten opzichte van de concurrentie, ken je de benchmarks en weet je wat de trends zijn in de branche. De tool kent sterren toe aan een bedrijf aan de hand van scores op parameters. Wil je van een drie- naar een viersterrenbedrijf? Dan pas je waardes aan en zie je meteen wat deze verandering voor een onderneming zou betekenen. Bezuinigen op je machinepark? Investeren in je personeel? De Ondernemingsradar rekent je voor wat de gevolgen zijn.’

Groeien in adviesrol

Klasen merkt dat de tool handen en voeten geeft aan de nieuwe rol van de financieel professional. ‘Doordat de jaarrekening omgezet wordt in bruikbare, kant-en-klare adviezen, leidt het rapport de accountant als het ware door het gesprek met de klant heen. Omdat de tool sterren toekent en heldere simulaties voor de toekomst maakt, gaat het veel meer leven voor een klant. Die ziet het geld dat erin komt en eruit gaat en ontdekt wat bepaalde veranderingen opleveren. Zo gaan accountant en ondernemer elkaars taal spreken.

Soepele adoptie

In een mum van tijd heeft Van Oers de nieuwe software eigen gemaakt. Klasen legt uit: ‘De Ondernemingsradar is gebouwd op het Referentie Grootboekschema (RGS). Door deze standaardisering hoef je als kantoor geen moeizame omschakeling door te maken. Je gebruikt voor al je klanten dezelfde rubrieken en uniforme codering. Zo vergelijk je altijd appels met appels, beschikt iedereen over dezelfde gegevens en is fouten maken zo goed als onmogelijk. Ons hele team was enthousiast. Het werk is niet alleen eenvoudiger geworden, maar in de analyses vallen ook dingen op die je zelf vele uren werk hadden gekost. Dat scheelt veel tijd en geld.’

Kijken naar de toekomst

Omdat de financieel adviseur en diens klant steeds eenvoudig over actuele data kunnen overleggen, zijn er op een natuurlijk manier meer contactmomenten. Klasen vertelt: ‘Dat is precies waar we naartoe wilden. Tegenwoordig zitten we steeds vaker bij de klant aan tafel om onderbouwde plannen te maken voor de toekomst. Het grote voordeel van de Ondernemingsradar is dat je over deze nieuwe plannen eenzelfde analyse met dito rapportage kunt uitvoeren als over de jaarrekening. De tool neemt de afgelopen vijf jaar mee in de berekening, zodat je trends ziet en je handelen daarop aan kunt passen. Uiteindelijk komt hier een stevig onderbouwd commercieel advies uit dat compleet ondersteund wordt door de data en meerwaarde biedt voor de klant. Zo gaan we van verantwoord rapporteren naar toekomstgericht adviseren.’

Bron: https://www.caseware.nl/nieuws/1855/zinvol-adviseren-in-plaats-van-verleden-duiden

