Corona | Van Dommelen (PwC) snel met rapport Rotterdam

Begin mei vroeg Rotterdam aan PwC-partner Diederik van Dommelen een advies te schrijven hoe de havenstad uit de coronacrisis kan komen. Na nog geen maand onderzoek bracht hij afgelopen dinsdag rapport uit.

Vinkjes en driehoekjes

Van Dommelen, geen onbekende in de Maasstad, voerde gesprekken met alle dertien gemeenteraadsfracties en twaalf gebiedscommissies. Zijn rapport Rotterdam uit de crisis bevat tal van suggesties. Met groen vinkjes en rode gevarendriehoekjes geeft hij daarin een oordeel over de haalbaarheid. Rode driehoekjes geven aan dat het idee naar de mening van Van Dommelen geen bijdrage levert aan economisch, financieel en maatschappelijk herstel Over drie ideeën bestaat brede politieke consensus, schrijft de PwC-accountant. In zijn rapport noemt hij ze een a-politieke ‘sateprikker’. De coronacrisis vraagt om een flexibele gemeente die met burgers meewerkt en ondernemers voorrang geeft. Grote investeringsprojecten, zoals de bouw van woningen en infrastructuur, moeten versnellen, innoveren en opschalen. Rotterdammers moeten omgeschoold worden om aan de slag te kunnen in sectoren met tekorten, zoals de zorg, ict, onderwijs en politie.

Kritiek

In NRC Handelsblad komt Van Dommelen aan het woord. De krant vraagt zich af wat de meerwaarde is van ‘voorstellen waar niemand tegen kan zijn’ en waarbij het college zich beperkt tot de eigen coalitieafspraken. ‘Er volgt nog een debat, dan is alles mogelijk. Het is niet aan mij het coalitieakkoord ter discussie te stellen’, zegt de PwC’er in de krant. Ook kwam er kritiek van Leefbaar Rotterdam, dat een eigen herstelplan gemaakt. Daarin hebben ze het over een ‘flutbrief’ van het stadsbestuur, waarin stond dat ze ‘met iemand van PwC’ konden praten. Desondanks heeft Van Dommelen het gesprek met deze fractie als hartstikke constructief ervaren. Wat de inbreng van Leefbaar Rotterdam in het rapport is, mag hij echter niet zeggen. ‘De opdracht was nadrukkelijk níet aan te geven wie welk idee heeft aangebracht.’

Andere cultuur

Een van de aanbevelingen luidt dat grote bouwprojecten eerder moeten beginnen. Te denken valt aan de nieuwe Kuip, de Rijnhaven en Merwevierhaven. Van Dommelen in NRC: ‘Grote projecten duren lang, maar worden vaak in fases uitgevoerd. En er zijn vast ook kleinere bouwprojecten die naar voren kunnen worden gehaald.’ Hij acht deze projecten ook goed voor de lokale werkgelegenheid. Van Dommelen adviseert ook dat gemeente wat soepeler en sneller moet worden. Ambtenaren zouden meer gewaardeerd moeten worden om hun creativiteit en een ‘ja het kan’-houding. Dat is wel een cultuuromslag voor de gemeente Rotterdam, die volgens de Rekenkamer behoorlijk topdown is. ‘Mijn ervaring met de gemeente Rotterdam is niet negatief wat dat betreft. Het begint gewoon met een houding. De manier waarop de gemeente bij wijze van spreken de telefoon aanneemt. Is de eerste reactie: nee, daar gaan we niet aan beginnen. Of is het: laten we eens kijken.’

Lees ook: Diederik van Dommelen (PwC) ‘verkenner’ in Rotterdamse politiek