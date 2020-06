Premiedifferentiatie WW: termijn schriftelijke vastlegging arbeidscontract loopt bijna af

Om de lage WW-premie te mogen betalen voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn en geen oproepovereenkomst hebben moet de werkgever de arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren kregen werkgevers eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog 3 maanden bij tot 1 juli 2020. Die termijn loopt binnenkort af.

Hoge WW-premie

Vergeet daarom niet vóór deze datum de arbeidscontracten van deze groep medewerkers die op 1 juli nog in dienst zijn schriftelijk vast te leggen, waarschuwt de Belastingdienst. Werkgevers die op 1 juli 2020 de schriftelijke vastlegging nog niet hebben geregeld moeten voor de betreffende werknemers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de hoge WW-premie betalen in plaats van de lage WW-premie.

Vanaf 1 januari 2020

Voor werknemers die op 1 januari 2020 of daarna in dienst zijn genomen moet het arbeidscontract meteen schriftelijk worden vastgelegd.

Meer informatie over het schriftelijk vastleggen is te lezen in: Hoe legt u een arbeidscontract schriftelijk vast?