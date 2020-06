Het ongebruikte potentieel van de jaarrekening

Het vak van financieel professional verandert. De afgelopen jaren wordt de behoefte aan duiding steeds krachtiger, zowel aan de zijde van de accountant als van diens klant. Tijdens het jaarlijkse contactmoment werp je een blik op het verleden in de vorm van een gesprek over de jaarrekening. Je schijnt je licht op wat er gebeurd is en probeert een concreet en vooral relevant inzicht uit het cijferwerk te destilleren. Je hebt je werk netjes gedaan, je klant heeft zijn zaken op orde en je ziet elkaar volgend jaar weer. Feitelijk neemt je klant voor waar aan wat je vertelt en daar is de kous mee af. Is deze werkwijze nog van deze tijd en – wat nog belangrijker is – toekomstbestendig? Hoe kun je de meerwaarde bieden die je zo graag wilt geven en waarmee je je klant echt verder kunt helpen?

De ondernemingsradar van Intellifin

Gelukkig is er op al deze vragen een meer dan passend antwoord. Want met een betrouwbare jaarrekening als basis, ligt die felbegeerde duiding binnen handbereik. Het Belgische Intellifin heeft in eigen land al furore gemaakt met de Ondernemingsradar, een tool die de jaarrekening verdiept en omvormt tot een uitputtende bron van waardevolle informatie. Zoals de naam verklapt, laat de Ondernemingsradar zien hoe je bedrijf ervoor staat en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Waar Intellifin met de Ondernemingsradar voet aan de grond wilde krijgen in Nederland, zocht CaseWare een product dat financieel professionals ondersteunt in hun groeiende rol van adviseur. Een partnerschap was geboren. Maar wat heb jij er concreet aan? Laten we kijken hoe de Ondernemingsradar jouw adviesrol handen en voeten geeft.

1. Op een heldere manier laten zien hoe je klant ervoor staat

Voorheen was de jaarrekening een verzameling droog cijfermateriaal die moeilijk te interpreteren was voor de klant. De Ondernemingsradar zet de data om in een rapport met visualisaties, grafieken en tabellen die in één oogopslag te begrijpen zijn. Je ziet dus meteen of een bedrijf wel of niet financieel gezond is, waar ‘m dat in zit en wat de trends zijn. De tool kent sterren toe aan vitale succesfactoren en geeft relevantie adviezen op basis van de gegevens. Zo krijg je een aantal verbeterpunten en aanbevelingen terug, kernachtig in tekst beschreven, waarmee jij en je klant direct aan de slag kunnen.

2. De positie tussen de concurrenten bepalen

Klanten vinden het fijn om te weten hoe ze ervoor staan, maar hoe verhoudt hun onderneming zich tot de concurrentie? Door de data te anonimiseren, kun je je klant laten zien welke marktpositie de onderneming inneemt. Op een groot aantal verschillende parameters kun je de score van je klant vergelijken met die van directe concurrenten en de hele sector analyseren. Zo signaleer je op tijd welke kansen er liggen en kun je adequaat groeiadvies op maat bieden.

3. Toekomstplannen opstellen op basis van betrouwbare data

De belangrijkste en waardevolste functie van de Ondernemingsradar is misschien wel de mogelijkheid tot een voorspellende blik op de toekomst. Door eigen cijfers, sectortrends, en concurrentiepositie met elkaar te vergelijken, kun je plausibele scenario’s schetsen van wat komen gaat. Juist in deze ingewikkelde tijden is het ontzettend veel waard om te weten wat een ondernemer moet doen om te overleven. Hoe gaat hij 2021 in? Is er voldoende cashflow? Waar moet hij in investeren om er zelf nog iets aan over te houden?

Door waarde X in de tool te veranderen, zie je meteen wat de uitwerking is op resultaat Y en hoe het totaalplaatje eruit zal zien de komende jaren. De Ondernemingsradar rekent je voor wat je klant in welk geval te wachten staat. Op basis van de resultaten en simulaties ben je in staat om samen de verbeterpunten bloot te leggen en een gegrond strategisch plan op te stellen. Het mooie is dat over dit plan ook weer een analyse uitgevoerd kan worden, waarna het resultaat weer in grafieken in aanbevelingen op het scherm verschijnt.

Betrouwbaar gemak

Het adoptieproces van de Ondernemingsradar straalt in al zijn eenvoud. Binnen een kwartier heb je een volledig werkend systeem, omdat alles al voor je ingeregeld is. Je hoeft alleen aan te zetten wat je nodig hebt of wilt weten. Laad je jaarrekening in en met een druk op de knop heb je de juiste resultaten, dashboards en rapportages. Zo beschik je over maatwerk vanuit een standaardoplossing. Om het mogelijk te maken dat alle data uniform zijn en dus vergelijkbaar, worden ze ingevoerd volgens het referentie grootboekschema (RGS). De output is hiermee altijd eenduidig te lezen en gemakkelijk over te brengen aan je klant. Sterker nog, de tool is zo laagdrempelig dat je klant in een aangepaste versie ook zelf met analyses, vergelijkingen en simulaties aan de slag kan.

Accountancy van de toekomst

Met de Ondernemingsradar was de jaarrekening nog nooit zo doeltreffend in te zetten. Ondernemers krijgen direct bruikbaar advies dat jij als financieel professional op een eenvoudige manier inzichtelijk kunt maken. Zo kun jij de verbeterde dienstverlening bieden waarnaar je op zoek bent.

Bron: https://www.caseware.nl/blog/1856/het-ongebruikte-potentieel-van-de-jaarrekening

Kijk voor meer informatie op de website: https://marketing.caseware.nl/nl/ondernemingsradar