Snelgroeiend ETL moet afrekenen met oud-partner

In 2016 deed het Duitse ETL met vier Lodder Dales kantoren zijn eerste aankopen in Nederland. Vorige maand stond ETL voor de rechter in een slepend conflict met een oud-partner van Lodder Dales.

Kiem gelegd in 2016

ETL is een grote internationale accountantsfirma die actief is in 44 landen. Door overnames heeft de Nederlandse tak de afgelopen jaren een netwerk van 21 MKB-kantoren opgebouwd. Afgelopen maand voegde de firma kantoren van Full Account Adviseurs en Accountants, BGH Accountants en Adviseurs en Innovista toe. Maar op de achtergrond speelt al jaren een conflict dat samenhangt met de eerste overname in Nederland, die van Lodder Dales in oktober 2016. Een partner van die firma bleef (via zijn persoonlijke holding) aan het nieuwe ETL Dales verbonden en kreeg maandelijks 15.000 euro managementvergoeding. Al snel rezen er echter meningsverschillen ‘op het gebied van visie, strategie en businessmodel’. Acht maanden na de overname meldde de partner zich ziek met een burn-out. Vier maanden later stopte ETL Dales met het uitbetalen van de managementvergoeding. In februari 2018 werd via een email aan de medewerkers bekendgemaakt dat de zieke accountant niet langer deel uitmaakte van het bestuur van ETL Dales, omdat de verschillen van inzicht onoverbrugbaar waren geworden.

Geen uitkering

Bijkomend probleem voor de zieke accountant was dat hij zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering had stopgezet na de overname door ETL. Dit had hij gedaan na het inwinnen van deskundig advies waarin hem werd verteld dat ETL Dales sociale premies voor hem moest betalen. Toen hij met een burn-out thuis kwam te zitten, weigerde UWV hem echter een uitkering, omdat men vond dat de accountant niet als werknemer kon worden aangemerkt. In een gerechtelijke procedure vond de rechter tot tweemaal dat er inderdaad geen arbeidsovereenkomst bestond tussen de accountant en ETL Dales.

Zaak diende in mei

De accountant liet het er niet bij zitten. Bij de rechtbank in Arnhem eiste hij afgelopen mei een schadevergoeding van circa 300.000 euro van ETL Dales plus 10 procent van de aandelen in ETL Nederland. Deze zou hem bij de overname zijn toegezegd. Ook was de tweede tranche van de overnamesom nog niet bepaald en overgemaakt. ETL Dales vorderde op zijn beurt de terugbetaling van de aan de accountant betaalde managementvergoeding en een onkostenvergoeding (30.000 euro). Van schadevergoeding aan de zieke accountant kon volgens ETL geen sprake zijn.

Accountant in het gelijk

De Gelderse rechter oordeelde dat ETL het recht had om de overeenkomst met de holding van de zieke accountant op te zeggen. Maar de gehanteerde opzegtermijn van 5 weken vond de rechtbank veel te kort. Drie maanden is redelijk en billijk, aldus de rechtbank, waardoor ETL veroordeeld werd nog eens drie maanden managementvergoeding te betalen (45.000 euro) plus een aanvullende vergoeding van circa 35.000. De accountant heeft ook recht op vergoeding voor de 10 procent aandelen die hem was toegezegd. De hoogte van dit bedrag moet nader worden bepaald. Andere claims van de accountant werden afgewezen. Argumenten van ETL dat de accountant indertijd via een andere holding betrokken was bij Lodder Dales en dat die holding geen belanghebbende was, veegde de rechter van tafel. Het was hem duidelijk dat er sprake was van een (gedeeltelijke) voortzetting van een bestaande onderneming. Dat de accountant volgens ETL Dales niet functioneerde, vond de rechter niet van belang voor de opzegtermijn. Alle tegenvorderingen werden afgewezen.

Lees hier de uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2020:2896