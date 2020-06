Waarom is deze bereikbaarheid buiten kantoortijden zo belangrijk? ‘Ondernemers zijn overdag druk en zitten juist ‘s avonds voor zaken als de administratie’, legt Jeroen uit. ‘Je wilt dus dat cliënten ook op die momenten bij je terecht kunnen.’ Medewerkers van 2.0 Accountants zijn daarom bereikbaar via telefoon, WhatsApp en SMS. Én Jeroen en Arnoud hebben bewust gekozen voor automatisering.

Vooruitstrevende digitalisering maakt communicatie tussen kantoor en klant makkelijk

Arnoud: ‘Ik kom van een ander accountantskantoor waar ik dacht: dit kan anders, dit kan beter. Vooruitstrevende digitalisering werd daar niet omarmd, terwijl het juist de communicatie tussen kantoor en klant zo makkelijk kan maken. En het is de toekomst. Jonge ondernemers zitten niet te wachten op papier. Ze willen het liefst hun administratie doen op hun telefoon. Op ieder moment en vanaf iedere plek. Speel je daar niet op in, dan loop je achter. Toen Jeroen startte, heeft hij dus gelijk goed nagedacht over een effectieve automatiseringsstraat.’

2.0 Accountants werkt met een tal van pakketten voor bijvoorbeeld de aanlevering van documenten, administratie en financiën, CRM en accordering. ‘Client Online is de schakel die alles aan elkaar verbindt en die zorgt voor een veilige, digitale opslag van documenten, communicatie met cliënten en eventuele verzending naar derden’, legt Arnoud uit. ‘Al onze softwarepartners zijn partijen die voorlopers zijn en blijven ontwikkelen. Zo ook PinkWeb.’

Documenten makkelijk en veilig in portaal plaatsen

Werken met Client Online kent meer voordelen dan efficiënt en 24/7 kunnen communiceren, vindt Jeroen. ‘PinkWeb is compliant met privacywet- en regelgeving. Het risico op bijvoorbeeld datalekken is dus veel kleiner. We kunnen documenten makkelijk en veilig in het portaal plaatsen en we zien in een oogopslag de status. Het is niet meer nodig om lijstjes bij te houden. Cliënten krijgen een reminder als een actie van hun kant nodig is en stukken worden altijd op tijd gedeponeerd.’

Maar het meest belangrijke vinden Jeroen en Arnoud dat het kantoor ‘future proof’ is. ‘We denken echt dat ons beroep aan het veranderen is. De traditionele accountant die achter zijn bureau zit, moet daar weg. Je moet de boer op en klanten opzoeken. Wij kunnen zo efficiënt werken dat we tijd hebben voor wat echt belangrijk is. Persoonlijk contact en onze cliënten verder helpen.’

2.0 Accountants is een klein accountantskantoor uit Enschede. Jeroen Kamphuis en Arnoud Boudrie werken samen met nog 5 collega’s. Het bedrijf is een samenstelpraktijk en bedient ondernemers in alle sectoren van het MKB.

