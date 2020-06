Kabinet beslist eind augustus over derde steunronde

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit niet uit dat er een derde steunronde komt voor bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen, maar het kabinet kan pas eind augustus beslissen of zo’n steunronde nodig is. Dat heeft minister Koolmees gemeld aan de Tweede Kamer.

“Er is veel onzekerheid over het verloop van het virus en de stand van de economie” zegt Koolmees. “In augustus krijgen we de cijfers van het CPB. Dan kunnen we een betere inschatting maken over de noodzaak van een derde steunronde”.

Overleg met sociale partners

Het kabinet bekijkt ondertussen ook samen met de sociale partners hoe de gevolgen van de crisis verder opgevangen kunnen worden door mensen aan nieuw werk te helpen of om te scholen. Dat overleg loopt ook in de zomermaanden door, meldt de minister.

Steun vooral naar MKB

Koolmees heeft ook bekendgemaakt dat tot 12 juni 140.000 bedrijven steun kregen via de NOW-regeling. Het gaat gemiddeld om de loonkosten voor 2,5 werknemers. Daar was in totaal een bedrag van 9,8 miljard mee gemoeid. Dat geld is volgens de minister voor 90 procent naar het MKB gegaan.

Bron: NOS