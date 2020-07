Horeca ziet omzet met 30 tot 40% dalen

De omzet in de horeca gaat in 2020 vanwege de coronacrisis door een ongekend diep dal en zal naar verwachting met 30 tot 40% krimpen. Het dieptepunt voor de sector lag in april, in die maand zagen hotels het aantal gasten met 95% dalen en werd er bij restaurants en cafés 70% minder gepind.

Overeind door steun

Meer en meer zaken hebben de deuren de afgelopen tijd weer geopend. De combinatie van beperkende maatregelen, veranderde consumentenvoorkeuren en een krimpende economie zorgt echter dat de horecaomzet in de rest van 2020 en 2021 nog niet volledig zal kunnen herstellen. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht horeca van het ING Economisch Bureau. Met een verwachte daling van het omzetvolume van 30 tot 40 procent stevent de horeca dit jaar af op een krimp die het omzetverlies tijdens de vorige crisis (-8,7 procent in 2009) doet verbleken. De tijdelijke verplichte sluiting van horecagelegenheden in combinatie met de terughoudendheid bij consumenten, internationale reisbeperkingen en het verbod op evenementen slaan een enorm gat in de omzet. De versoepeling van de coronamaatregelen heeft in juni en juli voor een heropening van het merendeel van de horecagelegenheden gezorgd. Voorlopig herstarten veel bedrijven vanwege de anderhalve meter richtlijn echter nog wel met de handrem erop. Door middel van drastische kostenreductie en massaal gebruik van de steunmaatregelen vanuit de overheid zijn veel bedrijven op de been gebleven.

Stapsgewijs herstel na april

Het absolute dieptepunt voor de horeca lag in april. Hotels ontvingen in die maand slechts 5 procent van het gebruikelijke aantal gasten. Aangezien normaal gesproken meer dan de helft van het aantal hotelgasten uit het buitenland komt, is de heropening van Europese binnengrenzen een belangrijke eerste stap in het herstel. Restaurants en cafés mochten door de coronamaatregelen tijdelijk geen gasten ontvangen. De ontwikkeling van het aantal pintransacties geeft een indicatie van de impact die dit heeft gehad. Het aantal pintransacties bij eet- en drinkgelegenheden lag in april bijna 70 procent lager dan een jaar eerder blijkt uit betaaldata van ING. Inmiddels is er weer meer mogelijk dan alleen het afhalen en bezorgen van maaltijden en is het aantal pintransacties deels opgekrabbeld. In juni lag het totale aantal transacties nog 33 procent onder het niveau van 2019.

Corona doet zich nog lang voelen

De omzet in de horeca blijft ook in de tweede helft van 2020 last houden van de coronamaatregelen, de veranderde consumentenvoorkeuren en de neergang van de economie.

Het horeca-aanbod is nog beperkt door de anderhalve meter voorschriften, de sluiting van discotheken tot minimaal 1 september en het uit- en afstel van evenementen. Ook gelden er voor veel reizigers uit landen buiten de EU, zoals uit de VS, nog inreisverboden voor onbepaalde tijd.

Verder blijft een deel van de Nederlandse gasten uit voorzorg weg en is er veel minder animo bij buitenlandse toeristen om in Nederland te verblijven. Het gemis van buitenlandse gasten wordt wel gedeeltelijk gecompenseerd doordat meer Nederlanders in eigen land blijven.

Ten slotte zorgen de oplopende werkloosheid en de economische onzekerheid dat consumenten eerder bezuinigen op zaken als horecabezoek.

‘Deze combinatie van factoren remt de mogelijkheid voor de horeca om op korte termijn al volledig te herstellen. De terugkeer naar omzetniveaus die in de buurt komen van ‘normaal’ kan daardoor zeker tot eind 2021 duren zelfs als een tweede golf uitblijft’, aldus Thijs Geijer, ING sectoreconoom Leisure.

Bron: ING Economisch Bureau