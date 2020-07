Duitse justitie doet invallen bij antiwitwasdienst

Justitie in Duitsland heeft dinsdag invallen gedaan bij de Duitse tak van de Financial Intelligence Unit (FIU), die witwassen moet tegengaan. De invallen vonden plaats bij de FIU-vestiging in Keulen.

Volgens Duitse media heeft de douane-eenheid van de FIU in Keulen meldingen van banken over mogelijke corruptie of witwaspraktijken niet op tijd of helemaal niet doorgegeven aan de Duitse politie of justitie. Momenteel zouden tientallen bankrekeningen bij Duitse banken in Afrikaanse landen worden onderzocht.

‘Overbelast’

De Duitse tak van anticorruptieorganisatie Transparency International stelt dat de douane-eenheid in Keulen waar het onderzoek zich nu op richt chronisch overbelast is en die situatie veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook zou de samensmelting van FIU en douane drie jaar geleden een ongelukkige keuze zijn geweest.

Bron: FD