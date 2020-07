Beleggers Wirecard willen nu ook compensatie van banken

De Vereniging Effectenbezitters (VEB) eist compensatie van ING, ABN Amro, Crédit Agricole en Deutsche Bank voor de grote verliezen op Wirecard-obligaties die zijn geleden. Eerder kondigden de European Investors, de Europese tak van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), ook al aan een schadevergoeding van EY te eisen. De accountant van Wirecard zou in mei hebben verzuimd in te grijpen toen topman Markus Braun verklaarde dat de accountant ‘geen problemen zag’ de jaarrekening over 2019 af te tekenen.

Due diligence

De VEB heeft nu de vier banken een brief gestuurd met acht vragen over wat voor onderzoek ze hebben gedaan naar de financiën van Wirecard, meldt de beleggersvereniging vrijdag aan het FD. Volgens de VEB hebben de betrokken banken mogelijk hun werk niet goed gedaan. Ze zouden onvoldoende due diligence hebben gepleegd bij de cijfers van Wirecard, terwijl er ook in september vorig jaar al genoeg vragen waren over de boekhouding van het gevallen Duitse betaalbedrijf.

Obligatielening

De zaak waar de VEB zich op richt draait om een obligatielening van 500 miljoen euro die in september 2019 in de markt zijn gezet. ING was daarbij samen met Crédit Agricole en Deutsche joint global bookrunner, ABN was een van de vijf joint bookrunners.

Bron: FD