Fiscus komt vanwege corona met nieuwe betalingsregeling toeslagen

De Belastingdienst meldt dat deze en volgende week brieven worden verstuurd met een nieuw voorstel voor een betalingsregeling in verband met teveel ontvangen toeslagen voor mensen die er vanwege de coronacrisis niet in slagen op tijd te betalen.

Betalingsregeling

Het gaat om mensen met een betalingsregeling waarbij is overeenkomen dat elke maand een vast bedrag wordt betaald om teveel ontvangen toeslagen in maximaal 24 maanden terug te betalen. Als dit niet is gelukt ontvangt de betrokkene in de laatste week van juli of de eerste week van augustus een brief met een nieuw voorstel voor een betalingsregeling.

Brief

In de brief staat welk bedrag er nog moet worden betaald en hoe dit kan worden gedaan. Ook met de nieuwe betalingsregeling kan het bedrag in termijnen worden betaald. Hierbij heeft de Belastingdienst rekening gehouden met de maanden waarin niet is betaald. Als het te betalen bedrag hoger is dan € 20 per maand, krijgt de betrokkene tot maximaal 4 maanden extra de tijd om te betalen. Deze extra maanden zijn verwerkt in de betalingsregeling.

