Kritiek op De Jong & Laan bij faillissement Megahome

Accountant De Jong & Laan had kritischer moeten kijken naar de boekhouding van ondernemer Willy W. uit Zenderen. Dat stelt een rapport van de Belastingdienst Grote Ondernemingen. W. wordt verdacht van faillissements- en belastingfraude en witwassen. In 2016 bezweek zijn bedrijf Megahome onder een schuldenlast van 268 miljoen euro.

Poldersoap

Het leest als een poldersoap. De royale dorpsmecenas, redder van de plaatselijke voetbalclub, wordt er van verdacht de boel te hebben geflest. Tegen ondernemer Willy W. uit Zenderen loopt een strafrechtelijk onderzoek nadat zijn bedrijf Megahome onder verdachte omstandigheden failliet is gegaan. Daarover schrijft Dagblad Tubantia.

Sportauto’s afgevoerd

Voor het rustieke dorp in Twente was 28 januari 2020 een memorabele dag. Voor de woning van Willy W. staan meerdere trailers. Een voor een worden vijftien dure sportauto’s en andere bolides op de vrachtwagens gereden. Via de plaatselijke WhatsApp-groep verspreiden dorpsbewoners de foto’s onder elkaar. Want Willy W. is een Bekende Zendenaar en gevierd man: als hoofdsponsor van Zenderen Vooruit geldt hij als redder van de plaatselijke FC. Hij geldt ook als een fanatieke racer, die meerdere keren op het podium stond van Circuit Zandvoort.

268 miljoen schuld

Het Functioneel Parket is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het faillissement van de Almelose projectontwikkelaar Megahome, in 2016. Met een schuldenlast van 268 miljoen euro is het een van de grootste faillissementen van Twente. Het FP vermoedt dat er faillissements- en belastingfraude is gepleegd en geld is witgewassen. Het strafrechtelijk onderzoek lijkt een logisch gevolg van eerdere constateringen door de curator. In het vorige maand verschenen zesde faillissementsverslag van Megahome constateert curator Jan van der Hel dat ‘sprake is van een zeer omvangrijk aantal rechtshandelingen die de toets van artikel 42 Fw (de pauliana) niet kunnen doorstaan’. Een voorbeeld van paulianeus handelen is dat geld of goederen buiten het faillissement worden gehouden. Civielrechtelijk kan de curator dat terugdraaien. Daarnaast kan dat strafrechtelijk ook gevolgen hebben.

Leeggezogen

Het oordeel van de Belastingdienst over de handelwijze van Willy W. uit Zenderen, oprichter van Megahome, is ernstig. Na een uitgebreid onderzoek wordt gesteld: ‘De Megahome-vennootschappen zijn in een sterfhuisconstructie ‘leeggezogen’ ten faveure van Nebo.’ Nebo bv is eveneens eigendom van W., maar dit bedrijf is niet failliet. Het ‘leegzuigen’ resulteerde in 2016 ook in de faillissementen van W.’s NPB en bedrijven die onder NPB hangen: NPB Grond, NPB Beheer en NPB NL. ‘W. heeft naar mijn mening willens en wetens hierbij de crediteuren van NPB benadeeld’, constateert W. Vaneker van de Belastingdienst Grote Ondernemingen.

Ook kritiek op accountant

De conclusies in het onderzoek van W. Vaneker, van de Belastingdienst Grote Ondernemingen, zijn ernstig. Niet alleen ten aanzien van verdachte W. De fiscus is ook kritisch over de rol van zowel ‘huisnotaris’ Keizer & Van Goor in Wierden als accountant De Jong & Laan. Het notariskantoor had volgens de Belastingdienst een onderzoekplicht bij een transactie waarbij de boekwaarde gelijk is aan de economische waarde. ‘Ook had de betrokken accountant (DJ&L) naar mijn mening de overdracht tegen boekwaarden kritischer moeten beoordelen’, aldus de analyse van de Belastingdienst. De accountant en notaris wilden in Tubantia niet reageren op de zaak.

Bron: Tubantia

foto: www.zenderen.com