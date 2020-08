Voorlopig geen autonome auto’s in Nederland

Hoewel Nederland een van de beste landen is om te experimenteren met autonoom rijdende auto’s, zal dat er voorlopig niet van komen. Dat concludeert KPM na onderzoek in 30 landen.

Koploper

Na Singapore is Nederland wereldwijd gezien het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto’s. De infrastructuur is dicht, het wegennet is goed onderhouden en er is een fijnmazig laadnetwerk voor elektrische auto’s. Ook beleid en regelgeving gericht op het testen en experimenteren met autonome voertuigen behoort tot de beste ter wereld. Toch laat autonoom rijden binnen de Nederlandse landsgrenzen voorlopig nog wel even op zich wachten, blijkt uit ‘2020 Autonomous Vehicles Readiness Index – Assessing the preparedness of 30 countries and jurisdictions in the race for autonomous vehicles’, een onderzoeksrapport van KPMG.

Progressie

Het bureau analyseert jaarlijks 30 landen op basis van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle, grootschalige introductie van autonoom vervoer. Singapore, Nederland en Noorwegen lopen voorop, gevolgd door de VS, Finland en Zweden. ‘De meeste landen hebben in het afgelopen jaar duidelijk progressie geboekt’, zegt Stijn de Groen, manager global strategy bij KPMG. Hij denkt niet dat Nederland uiteindelijk het land wordt waar autonome voertuigen als eerste worden geïntroduceerd. Dat komt omdat Nederland een kwalitatief hoogwaardige maar relatief kleine industrie heeft die zich bezighoudt met de ontwikkeling van autonome voertuigen en de benodigde technologie. De innovaties op dit vlak komen eerder uit Israël, de VS of Japan. Deze landen scoren nu al hoog op het vlak van de technologie en innovatie en klimmen verder omhoog op de index bij verdere stimulering op de andere pijlers – waaronder beleid en regelgeving – maar ook door investeringen in de infrastructuur.

Uitdagingen

De Groen: ‘Nederland is desondanks nog steeds goed op weg. Verschillende Nederlandse instanties en bedrijven blijven namelijk experimenteren en leren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de pilot met slimme verkeersregelinstallaties als onderdeel van het programma ‘Talking Traffic’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en tevens door de Nederlandse rol in het onderzoek naar truck platooning. Internationaal worden Nederlanders daarom nog steeds als leidend beschouwd. Tegelijkertijd zijn er in Nederland op dit moment belangrijke uitdagingen om het autonoom rijden daadwerkelijk van de grond te krijgen. Uit de testen met truck platooning is bijvoorbeeld gebleken dat het nog niet zo eenvoudig is om de vrachtwagens voortdurend onderling verbonden te houden. Daarnaast zijn de pogingen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Rijkswaterstaat en een aantal bedrijven om de vaardigheid van een autonoom voertuig te examineren en te voorzien van een speciaal ‘rijbewijs’ nog niet succesvol gebleken.’