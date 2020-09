Ministerie: overleg met sector over kosten toezicht accountancysector

Het ministerie van Financiën, de AFM en de beroepsverenigingen zijn op dit moment gezamenlijk in overleg over de kosten van het toezicht op de accountancysector. Dat meldt het ministerie in antwoord op vragen van Accountancy Vanmorgen.

Uithaal SRA

SRA haalde deze week flink uit naar de AFM. De toezichthouder zou in het met het ministerie overeengekomen ‘Kostenkader AFM 2021-2024’ voorsorteren op flink hogere toezichtkosten, als gevolg van het onderbrengen van de uitvoering van het toezicht op de niet-OOB-accountants bij de AFM. Het toezicht gaat volgens de SRA op die manier fors meer tijd en geld kosten en MKB-ondernemers draaien daarvoor op. SRA-voorzitter Zweekhorst vindt dat de AFM ‘voor de muziek uitloopt’ door nu al voor te sorteren op ‘een eenzijdig scenario’ met een structurele lastenverzwaring van €5,1 mln voor accountantskantoren.

Extra kosten door overheveling toezicht

Accountancy Vanmorgen vroeg het ministerie van Financiën om een reactie. ‘Het kostenkader is een bestuurlijke afspraak tussen de financiële toezichthouders en de minister van Financiën’, licht een woordvoerder toe. ‘Met het kader wordt beoogd dat de totale begrotingen van de toezichthouders niet onbeperkt groeien. De begroting van de toezichthouder mag in enig jaar immers niet hoger zijn dan het maximum dat volgt uit het voor het desbetreffende begrotingsjaar vastgestelde kader. Bij het vaststellen van het kostenkader wordt daarom rekening gehouden met verwachte, naar kosten herleide mutaties in het takenpakket van de toezichthouder.

De overheveling van het toezicht op de accountancysector brengt een dergelijke mutatie in het takenpakket van AFM met zich mee. Daarom is ten behoeve van het accountancytoezicht een aantal bedragen opgenomen in het kostenkader. De maximale kosten voor het uitvoeren van het niet-OOB toezicht bedragen in 2021 € 1,5 mln. en nemen toe tot € 5,1 mln. in 2024. Het gaat om maximumbedragen.’

‘Overleg, kosten doorlopend gemonitord’

‘Binnen het kostenkader staat het de toezichthouder vrij om elk jaar eigen keuzes te maken ten aanzien van de invulling van het toezicht’, gaat het ministerie verder in haar toelichting. ‘De kosten die zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting van AFM zijn de kosten die daadwerkelijk aan de sector worden doorberekend. Deze kosten worden elk jaar via een (in wet- en regelgeving) vastgestelde procentuele verdeling aan de verschillende categorieën instellingen in rekening gebracht. Daarom is het nu nog niet te zeggen hoe de kosten voor de accountancysector er exact uit komen te zien. Dit is afhankelijk van een aantal factoren dat op dit moment verder wordt uitgewerkt door het ministerie, de AFM en de beroepsverenigingen gezamenlijk. Het kostenverloop wordt overigens doorlopend gemonitord. Dan zal ook worden bezien of deze verdeling aanpassing behoeft.’