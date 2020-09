Exact koopt Belgische Officient

De overnamehonger van Exact is na de inlijving van Unit4 Bedrijfssoftware nog niet gestild. Het softwarebedrijf neemt nu Officient over, dat het mogelijk maakt HR-taken te beheren binnen één cloudplatform.

Vooral in België

Het gaat onder meer om verloning, contracten, afwezigheden en functioneringsgesprekken. De onderneming integreert veel payroll providers in België en heeft soortgelijke afspraken met providers in Nederland en Luxemburg. In drie jaar tijd verwierf Officient meer dan 4.000 klanten, die op hun beurt HR-diensten leveren aan meer dan 35.000 werknemers. ‘In de afgelopen jaren hebben we onze online salaris-oplossingen uitgebreid met veel nieuwe functies’, zegt Phill Robinson, CEO van Exact. ‘We zien echter een groeiende vraag van klanten naar een oplossing die aan al hun HR-administratie- en procesbehoeften voldoet. Met Officient hebben we de perfecte partner gevonden om aan deze behoefte te voldoen.’ De acquisitie volgt amper een week nadat Exact het Nederlandse Unit4 Bedrijfssoftware overnam. In december vorig jaar lijfde Exact ook nog het Belgische WinBooks in, gespecialiseerd in software voor boekhouding en bedrijfsmanagement.