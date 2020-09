‘Veel boekhouders weten nog altijd niet wat UBL is’

De online dienstverlener go2UBL claimt het domein UBL en start een campagne om het begrip UBL bekender te maken. Volgens het bedrijf dat in- en verkoopdocumenten omzet naar UBL zijn er nog altijd veel mensen die niet bekend zijn met het doel en nut van UBL.

Bekendheid vergroten

Oprichter Rob Tolstra: “Hoewel UBL dé standaard is voor e-facturatie en ondersteund wordt door bijna alle boekhoudsystemen, weten veel mensen niet wat UBL betekent. Met het claimen van de domeinnaam én de bijbehorende campagne (radio en online) willen wij de bekendheid van de term UBL vergroten bij het publiek.” De (radio)campagne is vanaf de laatste week van september tot en met de eerste week van december te horen op Radio 1 en BNR.

UBL staat voor Universal Business Language en geeft in bestandsvorm de inhoud van een factuur weer. Dit wordt ook wel een e-factuur genoemd. Een e-factuur is dus iets anders dan een digitale factuur. Een digitale factuur is (meestal) het pdf-document. De pdf wordt samen met de e-factuur volledig automatisch opgenomen in ieder UBL-ready boekhoudpakket. go2UBL stelt ondernemers in staat om nu het gemak van e-facturen te ontdekken door de digitale facturen en bonnen om te zetten naar UBL.

Nog niet ingeburgerd

Het gebruik van e-facturen is nog lang niet ingeburgerd. Onderzoek van onder meer het CBS wijst uit dat het leeuwendeel van facturen via de mail met een pdf als factuur wordt gedaan. go2UBL maakt het nu al mogelijk om 100% e-facturen te ontvangen. Zelfs als je leveranciers (om welke reden dan ook) niet in staat zijn deze te verzenden.