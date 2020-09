Debat over accountancy: vanaf 14:00 livestream

Het algemeen overleg over accountancy in de Tweede Kamer begint vandaag om 14:00 uur. Het debat stond gepland voor april, maar kon in verband met corona niet doorgaan. De vaste commissie van Financiën buigt zich onder meer over het rapport van de Commissie Toezicht Accountancysector. Het overleg duurt tot 17:00 uur.

In een algemeen overleg wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. De Kamerleden debatteren met de minister naar aanleiding van de volgende stukken:

Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 18 december 2018, over een overzicht van de governancemodellen van de twintig belangrijkste accountantsorganisaties.

Afschrift van de brief aan de Orde van Register Adviseurs Nederland over structuurwijzigingen Accountancybestel.

Ontwerp wijzigingsbesluit financiële markten 2019 in verband met voorgenomen wijziging artikel 18 Besluit toezicht accountantsorganisaties.

Rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta).

Kabinetsreactie op het rapport 'Vertrouwen op controle' van de Commissie toekomst accountancysector (Cta).

Evaluatie van de Accountantskamer.

Aanstelling Kwartiermakers toekomst accountancysector.

Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Financieel Dagblad 'Algemene Rekenkamer pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en onderwijs'. Kostenkader AFM 2021-2024.

Het debat is van 14:00 tot 17:00 uur rechtstreeks te volgen via deze livestream.